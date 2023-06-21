5 продуктів, які не можна зберігати у дверцятах холодильника: зіпсуються дуже швидко

Дверцята холодильника - це найзручніше місце для зберігання продуктів. Багато хто ставить усі продукти на полиці. Але таке розташування підходить далеко не для всіх продуктів.

Які продукти категорично не можна там зберігати - читайте на Styler нижче.

Яйця

Такому продукту потрібна стабільна температура, тому їх рекомендовано класти їх на верхню полицю. Також не можна зберігати на дверцятах холодильника домашні соуси, приготовані на основі яєць (наприклад, майонез).

Шоколад

Продукт рекомендовано зберігати тільки при кімнатній температурі

Оптимальне місце для зберігання шоколаду - сухе, але при цьому прохолодне. Якщо покласти шоколад в холодильник, то на ньому можуть утворитися бульбашки, які вплинуть на його аромат і смак.

Фрукти та овочі

Овочі та фрукти необхідно зберігати в окремих контейнерах, які знаходяться в нижній частині камери. Вона, як правило, відокремлена від загальної частини прозорим склом і обладнана спеціальними лотками.

До того ж не рекомендується знімати цю полицю-скло, бо вона дозволяє підтримувати певну вологість в місткостях і тим самим сприяє збереженню свіжості фруктів і овочів.

Овочі зберігайте тільки в спеціальних контейнерах, розміщених на дні холодильника.

Молоко

Молоко є практично в кожному холодильнику, але дуже багато людей припускаються однієї помилки. А саме зберігають молоко на дверцятах холодильника.

Однак, таке розташування в холодильнику молоку не підходить. Річ у тому, що температура на дверцятах для молока не відповідає умовам його зберігання.

Через часті коливання (відкривання-закривання дверцят), молоко піддається постійним змінам температури.

Молоко найкраще поставити вглиб холодильника. Тільки там продукт буде зберігатися стільки, скільки вказано на упаковці.

Сире м'ясо

Для м'яса також не варто обирати дверцята холодильника. Якщо ви збираєтесь вживати морепродукти або м'ясо найближчим часом - помістіть ці продукти на нижні полиці.

Не переповнюйте холодильник

Занадто багато їжі, та ще й близько одна до одної, обмежує циркуляцію повітря, що зрештою може вплинути на те, як довго ваші продукти залишатимуться свіжими.