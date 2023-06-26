Где лучше всего хранить хлеб в жару: забудьте про хлебницы и пакеты

Хлеб, как и большинство изделий из теста, имеет короткий срок хранения. Он начинает портиться уже через несколько дней после выпечки. А в жару срок хранения хлеба сокращается буквально до 2-3 дней из-за влажной и одновременно сухой среды.

Где лучше всего хранить хлеб в жаркую погоду, чтобы он дольше был свежим и вкусным, рассказала эксперт по питанию Биргит Брендель.

Хлебница

Летом хранить хлеб в хлебнице эксперт не рекомендует. Резкие перепады температур и жаркая погода днем, высокая влажность - это все делает специальный контейнер нежелательным местом для продуктов.

Холодильник

Многие люди хранят хлеб в холодильнике, особенно летом. И действительно, там хлебобулочные изделия сохраняются лучше. Но такое хранение может негативно отобразиться на текстуре и вкусе хлеба.

Когда хлеб хранится при низких температурах, около 0 градусов или ниже, влага поднимается на поверхность коржа. Там она испаряется, а это приводит к смене веса и вкуса.

А в пакетах?

В жаркую погоду следует избегать хранения хлеба как в бумажных, так и в пластиковых пакетах, так как они не обеспечивают циркуляцию воздуха. А это просто необходимо для увеличения срока годности хранения хлеба.

Более того, пластиковые пакеты хоть и замедляют высыхание хлеба, но они увеличивают риск накопления влаги и появления плесени. Влага, которая содержится в хлебе, начинает испаряться и задерживается в пластике, вследствие чего он становится идеальной средой для размножения микробов.

А бумажные пакеты вытягивают влагу из хлеба очень быстро, и он засыхает намного быстрее.

Где хранить хлеб

По словам немецкого эксперта по питанию Биргиты Брендель, лучший способ хранения хлеба в жару - это керамические контейнеры. Они пропускают воздух и обеспечивают обмен воздуха и влаги, а это предотвращает появление плесени и помогает хлебу не испортиться.

Для достижения лучшего результата при хранении, хлеб стоит поместить в контейнер срезанной стороной вниз. Так он дольше останется свежим.