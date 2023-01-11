"Де народжується життя, немає місця смерті": боєць ЗСУ прийняв пологи у кішки в окопі (відео)

Як все відбувалося

Прямо під час обстрілу до військового в окоп прийшла вагітна кішка, через якийсь час у неї почалися перейми. Боєць не розгубився і прийняв пологи у тварини.

"Життя мене до такого не готувало. Мороз -12, в окопі під обстрілами приймати пологи у кішки це жорстко. Якось будемо зігріватись, щось думатимемо", - розповів воїн.

У коментарях українці написали військовому, що ЗСУ – це ангели.

Ви – ангели! Боже, допоможи нашим воїнам добра повернутися додому живими!

Можливо, це знак із небес, там, де народжується життя, немає місця смерті.

Ви молодці! Навіть термобілизну поклали для кішки. Ви наші захисники, ще й дбаєте про тварин. У цьому вся проявляється людяність.

У ролику можна побачити милу чорно-білу кішку, яка лежить в окопі та годує своїх новонароджених кошенят.