"Где рождается жизнь, нет места смерти": боец ВСУ принял роды у кошки в окопе (видео)

Как все происходило

Прямо во время обстрела к военному в окоп пришла беременная кошка, через некоторое время у нее начались схватки. Боец не растерялся и принял роды у животного.

"Жизнь меня к такому не готовила. Мороз -12, в окопе под обстрелами принимать роды у кошки это жестко .Как-то будем согреваться, что-то будем думать", - рассказал воин.

В комментариях украинцы написали военному, что ВСУ - это ангелы.

Вы - ангелы! Боже, помоги нашим воинам добра вернуться домой живыми!

Может быть, это знак с небес, там, где рождается жизнь, нет места смерти.

Вы молодцы! Даже термобелье положили для кошки. Вы наши защитники, еще и заботитесь о животных. В этом проявляется человечность.

В ролике можно увидеть милую черно-белую кошку, которая лежит в окопе и кормит своих новорожденных котят.