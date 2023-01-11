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"Где рождается жизнь, нет места смерти": боец ВСУ принял роды у кошки в окопе (видео)

Боец ВСУ принял роды у кошки (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские военные не только защищают нашу землю, но и не перестают покорять нас своей добротой и отвагой. Так, один из бойцов показал, как он в окопе принял роды у кошки.

Видео он опубликовал на своей странице в Tik Tok.

Как все происходило

Прямо во время обстрела к военному в окоп пришла беременная кошка, через некоторое время у нее начались схватки. Боец не растерялся и принял роды у животного.

"Жизнь меня к такому не готовила. Мороз -12, в окопе под обстрелами принимать роды у кошки это жестко .Как-то будем согреваться, что-то будем думать", - рассказал воин.

В комментариях украинцы написали военному, что ВСУ - это ангелы.

  • Вы - ангелы! Боже, помоги нашим воинам добра вернуться домой живыми!
  • Может быть, это знак с небес, там, где рождается жизнь, нет места смерти.
  • Вы молодцы! Даже термобелье положили для кошки. Вы наши защитники, еще и заботитесь о животных. В этом проявляется человечность.

В ролике можно увидеть милую черно-белую кошку, которая лежит в окопе и кормит своих новорожденных котят.

Как мы ранее писали, защитник "Азовстали" Дианов оплатил герою Бахмута протезирование в США.

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