Де можна зняти готівку при відключенні світла: список точок та банкоматів

У Нацбанку України розробили картку, яка показує усі 760 чергових відділень, що працюють під час відключення світла.

Вони розташовані у Києві та ще у 275 населених пунктах у 22 областях країни. Там можна не тільки зняти готівку з картки, а й отримати інші фінансові послуги.

Подивитися карту можна за цим посиланням , а ось тут можна завантажити список відділень на свій телефон або комп'ютер.

У "ПриватБанку" повідомляють, що частина відділень обладнана генераторами і зняти готівку можна у банкоматах ПриватБанку.

Які відділення працюють автономно:

Київ

01001, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5

01001, м. Київ, вул. Ковпака, 29

01001, м. Київ, вул. Бориспільська, 9

01133, м. Київ, вул. Мечнікова, 10/2

01001, м. Київ, просп. Перемоги, 65

03055, м. Київ, просп. Перемоги, 27а

02232, м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 26

02166, м. Київ, просп. Лісовий, 23

04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 21

Київська область

09117, Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 70

07302, Київська обл., Вишгород, вул. Мазепи, 8

08134, Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 27-г

08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 119

Дніпро

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Європейська, 5

49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Херсонська, 26

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 72Б

49026, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Слобожанський, 91

Дніпропетровська область

51933, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, просп. Свободи, 43

51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 36

51412, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Озерна, 90

50099, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Німецька, 5

50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21

Львів

79049, Львівська обл., м. Львів, просп. Червоної Калини, 66А

79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Личаківська, 8

79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Пекарська, 30

79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Вашингтона, 5-5а

79000, Львівська обл., м. Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95

79013, Львівська обл., м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 36

79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 25А

79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка, 358

Львівська область

82402, Львівська обл., м. Стрий, вул. Шевченка, 66

82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Героїв УПА, 2

80110, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Корольова, 14а

80102, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Шашкевича, 9

Одеса

65014, Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, 22А

65036, Одеська обл., м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 125/1

65029, Одеська обл., м. Одеса, вул. Садова, 7

65069, Одеська обл., м. Одеса, вул. Насіння Палія, 90/1

65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Семінарська, 26/28

65020, Одеська обл., м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103а

65058, Одеська обл., м. Одеса, вул. Армійська, 8

65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 8, КВ.604

65104, Одеська обл., м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 16

65000, Одеська обл., м. Одеса, дор. Фонтанська, 55

Одеська область

68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Тульчіанівська, 53

Миколаїв

54000, Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Центральний, 73

Харків

61001, Харківська обл., м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 32б

61202, Харківська обл., м. Харків, вул. Ахсарова, 8

64703, Харківська обл., м. Харків, вул. Валентинівська, 29б

Харківська область

64207, Харківська обл., м. Балаклія, пл. Казмірука, 11

Запоріжжя

69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1

Суми

40001, Сумська обл., м. Суми, вул. Козацький Вал, 1

40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, 32

40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Горького, 5а

40020, Сумська обл., м. Суми, просп. Курський, 111

40034, Сумська обл., м. Суми, просп. Михайла Лушпи, 22/1

Сумська область

42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, 8

Вінниця

21001, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Замостенська, 25

21021, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Келецька, 78а

21018, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Пирогова, 29

Вінницька область

23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Центральна, 20

23603, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 46

Житомир

10003, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Перемоги, 99

10000, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Івана Кочерги, 6

10000, Житомирська обл., м. Житомир, просп. Миру, 21

10031, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Покровська, 125

10014, Житомирська обл., м. Житомир, мн. Соборний, 5/1

Житомирська область

13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. В'ячеслава Чорновола, 9

11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 4

11601, Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 4

10000, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Пушкіна, 45

Хмельницький

29017, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3

29013, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 19

29013, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 73

Хмельницька область

32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 4

32307, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 34А

30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Соборності, 17

30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Судилківська, 1

Кропивницький

25000, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70

25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Преображенська, 2

Кіровоградська область

26300, Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 14Б

28008, Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Соборний, 87

Черкаси

18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, 40-

18003, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 122/41

18005, Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шевченка, 305

18031, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Університетська, 33

18000, Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шевченка, 150

Черкаська область

20701, Черкаська обл., м. Сміла, бульв. Графа Про Бобринського, 9

20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 1

20306, Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 52

20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Велика Фонтанна, 31а

19201, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Соборна, 46

20202, Черкаська обл., м. Звенигородка, просп. Шевченка, 16

19701, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 169а

19002, Черкаська обл., м. Канів, вул. Шевченка, 6

19400, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна, 27

19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. Миру, 50

Чернігів

14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Борисоглібська, 6

Чернігівська область

17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Юрія Коптєва, 37

Чернівці

58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14а

58001, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Шкіля, 1

Луцьк

43000, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Відродження, 1

43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 16

Волинська область

45008, Волинська область, м. Ковель, вул. Шевченка, 2б

45407, Волинська обл., м. Нововолинськ, просп. Дружби, 15

Івано-Франківськ

76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15

Івано-Франківська область

77303, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Пушкіна, 8

78203, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Івана Франка, 3

Полтава

36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборності, 70А

Полтавська область

39803, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 75

39600, Полтавська обл., м. Кременчук, просп. Свободи, 19

Тернопіль

46008, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Шептицького, 4а

46002, Тернопільська обл., м. Тернопіль, просп. Степана Бандери, 38

Мукачеве

89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Мудрого, 4-6

Рівненська область

35603, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького, 11

35707, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Богдана Хмельницького, 11

34503, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Білгородська, 9

Зняти готівку з карток Монобанк можна не тільки у працюючих відділеннях Універсального банку, а й у торгових точках - супермаркетах, магазинах, аптеках.

Багато мережевих супермаркетів, які працюють під час відключення світла, можна також зняти готівку на касі. Зазвичай для цього потрібно придбати якийсь товар і на касі попередити про те, що ви хочете не лише розплатитись, але й зняти кошти з картки.

Крім того, в умовах масового відключення світла багато продавців на ринках або в торгових точках пропонують замість розрахунку через термінал (який не працює) просто перекинути необхідну суму з карти на карту.