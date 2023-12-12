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Где в прошлом работали Руслана, Билык и alyona alyona. Угадайте, кто был директором, а кто - коллектором

Вторник 12 декабря 2023 09:26
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Где в прошлом работали Руслана, Билык и alyona alyona. Угадайте, кто был директором, а кто - коллектором Вы будете удивлены (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Не все украинские звезды попали в шоу-бизнес сразу после того, как стали взрослыми. Некоторые из них долго шли к популярности, а потому работали не певицами, например Ирина Билык и реперша alyona alyona. К тому же, не все артистки постоянно отдавались только творчеству.

Кем работали звезды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: "Википедия", интервью alyona alyona для шоу "Тихий вечір" с Еленой Кравец.

Ирина Билык

Певица, которая в 10 лет написала свою первую песню, всегда занималась творчеством. В 18 лет Билык закончила музыкальную школу и сразу начала работать. Даже первая должность артистки была связана с ее любимым делом.

Где в прошлом работали Руслана, Билык и alyona alyona. Угадайте, кто был директором, а кто - коллекторомКем работала Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Тогда она преподавала музыку для детей и у нее был свой постоянный класс. Затем Билык поступила в Киевское музыкальное училище и начала карьеру певицы.

Руслана

Известная певица, как оказалось, не всегда занималась только творчеством. После Оранжевой революции Руслана Лыжичко стала депутатом. А затем она работала заместителем директора в студии звукозаписи "Люксен".

Где в прошлом работали Руслана, Билык и alyona alyona. Угадайте, кто был директором, а кто - коллектором

Кем работала Руслана (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Более того, задолго до "Евровидения" именно на этой студии певица была главным медиаменеджером.

alyona alyona

Реперша Алена Савраненко (настоящее имя артистки) никогда не скрывала, что много где работала. Она начала зарабатывать деньги с 15 лет. alyona alyona работала продавщицей на рынке, кассиршей и уборщицей. Также она "выбивала" долги у людей, когда была коллектором.

Где в прошлом работали Руслана, Билык и alyona alyona. Угадайте, кто был директором, а кто - коллекторомКем в прошлом работала реперша (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Будущая реперша звонила по телефону должникам и заставляла их погасить кредиты. А непосредственно перед тем, как стать популярной, Савраненко работала в детском саду воспитательницей и заведующей.

Ранее мы уже рассказывали, кем работали Потап, Пивоваров и Остапчук.

Кроме этого, недавно стало известно, что известная блогерша пожаловалась на lifecell.

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Ирина Билык Руслана Лыжичко звезды шоу-бизнеса