Де в кулінарії можна використовувати горілку: шість основних способів

Унікальні особливості горілки

Міцний алкоголь, у тому числі й горілка, прискорюють процеси ферментації. Страви з нею готуються швидше, горілка дезінфікує та вбиває шкідливі мікроби. А термін придатності страв, які готували з використанням горілки, зростає.

У кулінарії використовують зовсім невелику кількість цього алкогольного напою: для тіста беруть одну ложку на кілограм, стільки ж - для цілої каструлі супу. Варто пам'ятати, що за високої температури алкоголь випаровується.

Для тіста

Спирт у горілці починає випаровуватися за досить низької температури, а в процесі випікання тісто насичується повітрям і стає пишнішим. Щоб отримати такий ефект, вистачить однієї столової ложки горілки. Трохи цього напою та смак тіста буде кращим, а вигляд – красивішим. А ще деякі вироби стануть хрусткішими.

Для м'яса

Додайте 50 мл горілки в маринад на 1 кг м'яса, і воно стане м'якшим, а також промаринується в рази швидше. Якщо ви м'ясо варите чи готуєте на пару, то можна побризкати горілкою або додати її в холодну воду – так страва приготується швидше та буде м'якою.

Для консервації

Горілка допомагає знезаражувати продукти та зберігати їх довше. Її часто додають до солоних огірків та інших домашніх заготовок. Щоб огірки були хрусткими й довго не цвіли, налийте 20 мл горілки на кожен літр розсолу.

На трилітрову банку квашеної капусти вистачить 1 столової ложки горілки - і капуста не прокисне до кінця зими.

Для десертів

Найчастіше для десертів використовують ром чи коньяк. Їх додають у крем, просочують коржі тортів, трохи кладуть у порційні легкі десерти. І це робиться не для того, щоб додати десерту градус.

Алкоголь додають у мінімальних дозах, що не може призвести до сп'яніння. Але такий інгредієнт покращує аромат, підкреслює смакові якості десерту. Замість коньяку чи рому можна використовувати горілку – у тісті, кремах чи ягідних десертах. буде достатньо однієї ложки.

Щоб прибрати запах

При приготуванні юшки часто додають 50 мл горілки, щоб усунути різкий запах річкової риби. У деяких видів такої риби буває дуже неприємний аромат болотяної гнилі, і горілка його прибирає. А ще робить рибний бульйон або будь-який інший - прозорішим.

Прибрати неприємний запах за допомогою горілки можна і в інших ситуаціях на кухні. Наприклад, протерти м'ясо, якщо воно неприємно пахне (несвіжого м'яса це не стосується). Ще горілку додають при варінні раків або креветок.

При приготуванні птиці

Щоб швидше позбутися пір'я на птиці, її обпалюють. Якщо побризкати птицю горілкою, а потім обпалити над вогнем, то при приготуванні птиця отримає приємний смак.