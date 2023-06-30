Де в будинку повісити годинник, щоб залучити щастя

Настінний годинник - це не тільки прилад, що дозволяє швидко дізнатися поточний час, але й важлива деталь інтер’єру. Як свідчать народні прикмети, у будинку є місця, де категорично не можна вішати настінний годинник.
Чому варто дотримуватись прикмет та що може статись - читайте на Styler нижче.
Бажано, щоб настінний годинник розташовувався над дверима в якійсь кімнаті. Існує прикмета, що при знаходженні саме на цьому місці годинник не перешкоджає енергетичним потокам.
При правильному розташуванні годинника, вони сприятимуть поширенню в будинку позитивної енергії.
Підвищуються шанси, що життя сім’ї стане щасливим: сварки будуть рідкісним явищем, з’явиться згода, відкриється грошовий канал.
Також настінні годинники варто вішати над дверима на кухні або у вітальні.
Великий годинник не можна вішати у спальні. У цій кімнаті важливо зберегти особливу енергетику, а цокання та бій її порушать. Туди потрібний невеликий годинник з беззвучним механізмом.
Масивним годинникам також не місце у дитячій кімнаті. Там вони можуть тиснути на психіку та викликати занепокоєння малюків.
Категорично не можна у будинку зберігати зламаний годинник. Невірний час чи його зупинка завадять щастю. Потрібно або викинути такий годинник, або відремонтувати.
Вважається, що дарувати наручний годинник другій половинці не можна - це обов'язково призведе до розлуки і розставань. Як тільки стрілки циферблата зупиняться, пара відразу ж почне сваритися, а то і зовсім оголосить про розлучення.
Навіть якщо механізм здається міцним і надійним - краще не ризикувати і подарувати більш нейтральний подарунок.
Існує кілька способів, як подарувати годинник людині і обійти всі неприємні забобони:
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