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Где в доме повесить часы, чтобы привлечь счастье

Где нельзя вешать часы (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Настенные часы - это не только прибор, позволяющий быстро узнать текущее время, но и важная деталь интерьера. Как свидетельствуют народные приметы, в доме есть места, где нельзя вешать настенные часы.

Почему следует придерживаться примет и что может произойти - читайте на Styler ниже.

Где повесить часы

Желательно, чтобы настенные часы располагались над дверью в какой-то комнате. Существует примета, что при нахождении именно на этом месте часы не препятствуют энергетическим потокам.

При правильном расположении часов, они будут способствовать распространению в доме положительной энергии.

Повышаются шансы на то, что жизнь семьи станет счастливой: ссоры будут редким явлением, появится согласие, откроется денежный канал.

Также настенные часы следует вешать над дверью на кухне или в гостиной.

Каких мест избегать

Большие часы нельзя вешать в спальне. В этой комнате важно сохранить особую энергетику, а тиканье и бой ее нарушат. Туда нужны небольшие часы с беззвучным механизмом.

Массивным часам также не место в детской комнате. Там они могут давить на психику и вызывать беспокойство малышей.

Категорически нельзя в доме хранить сломанные часы. Неверное время или его остановка помешают счастью. Нужно либо выбросить такие часы, либо отремонтировать.

Можно ли дарить часы

Считается, что дарить наручные часы второй половинке нельзя - это обязательно приведет к разлуке и расставанию. Как только стрелки циферблата остановятся, пара сразу же начнет ссориться, а то и вовсе объявит о разводе.

Даже если механизм кажется крепким и надежным - лучше не рисковать и подарить более нейтральный подарок.

Существует несколько способов, как подарить часы человеку и обойти все неприятные предрассудки:

  • выставьте на часах неправильное время, а получатель пусть выставит его сам - так он станет хозяином подарка
  • подарите деньги, а часы пусть купит себе человек самостоятельно

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