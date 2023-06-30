Где в доме повесить часы, чтобы привлечь счастье

Где повесить часы

Желательно, чтобы настенные часы располагались над дверью в какой-то комнате. Существует примета, что при нахождении именно на этом месте часы не препятствуют энергетическим потокам.

При правильном расположении часов, они будут способствовать распространению в доме положительной энергии.

Повышаются шансы на то, что жизнь семьи станет счастливой: ссоры будут редким явлением, появится согласие, откроется денежный канал.

Также настенные часы следует вешать над дверью на кухне или в гостиной.

Каких мест избегать

Большие часы нельзя вешать в спальне. В этой комнате важно сохранить особую энергетику, а тиканье и бой ее нарушат. Туда нужны небольшие часы с беззвучным механизмом.

Массивным часам также не место в детской комнате. Там они могут давить на психику и вызывать беспокойство малышей.

Категорически нельзя в доме хранить сломанные часы. Неверное время или его остановка помешают счастью. Нужно либо выбросить такие часы, либо отремонтировать.

Можно ли дарить часы

Считается, что дарить наручные часы второй половинке нельзя - это обязательно приведет к разлуке и расставанию. Как только стрелки циферблата остановятся, пара сразу же начнет ссориться, а то и вовсе объявит о разводе.

Даже если механизм кажется крепким и надежным - лучше не рисковать и подарить более нейтральный подарок.

Существует несколько способов, как подарить часы человеку и обойти все неприятные предрассудки: