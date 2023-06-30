Где в доме повесить часы, чтобы привлечь счастье
Настенные часы - это не только прибор, позволяющий быстро узнать текущее время, но и важная деталь интерьера. Как свидетельствуют народные приметы, в доме есть места, где нельзя вешать настенные часы.
Почему следует придерживаться примет и что может произойти - читайте на Styler ниже.
Где повесить часы
Желательно, чтобы настенные часы располагались над дверью в какой-то комнате. Существует примета, что при нахождении именно на этом месте часы не препятствуют энергетическим потокам.
При правильном расположении часов, они будут способствовать распространению в доме положительной энергии.
Повышаются шансы на то, что жизнь семьи станет счастливой: ссоры будут редким явлением, появится согласие, откроется денежный канал.
Также настенные часы следует вешать над дверью на кухне или в гостиной.
Каких мест избегать
Большие часы нельзя вешать в спальне. В этой комнате важно сохранить особую энергетику, а тиканье и бой ее нарушат. Туда нужны небольшие часы с беззвучным механизмом.
Массивным часам также не место в детской комнате. Там они могут давить на психику и вызывать беспокойство малышей.
Категорически нельзя в доме хранить сломанные часы. Неверное время или его остановка помешают счастью. Нужно либо выбросить такие часы, либо отремонтировать.
Можно ли дарить часы
Считается, что дарить наручные часы второй половинке нельзя - это обязательно приведет к разлуке и расставанию. Как только стрелки циферблата остановятся, пара сразу же начнет ссориться, а то и вовсе объявит о разводе.
Даже если механизм кажется крепким и надежным - лучше не рисковать и подарить более нейтральный подарок.
Существует несколько способов, как подарить часы человеку и обойти все неприятные предрассудки:
- выставьте на часах неправильное время, а получатель пусть выставит его сам - так он станет хозяином подарка
- подарите деньги, а часы пусть купит себе человек самостоятельно
Ранее мы сообщали, что нужно сделать при переезде в новый дом.
Также мы писали, почему нужно, чтобы сахарница в доме всегда была полной.