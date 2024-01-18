"ДБР розлучає сім'ї": українці відреагували на розлучення Морозюк із Гринкевичем

Як реагували українці

Більшість користувачів не повірили у щирість допису відомої художниці та пригадали не менш скандальну особу Оксану Марченко. Юзери пропонують обирати собі партнера по життю за вірністю:

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Водночас у мережі почали з'являтися жарти про те, що "ДБР розлучає сім'ї".

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У коментарях до допису самої Софії коментатори також не оцінили вчинок дівчини:

"У багатстві та бідності поки ДБР не розлучить нас", - написав Олексій Дурнєв.

"Тобто Ви дійсно хочете сказати, що тільки після притягнення Романа до відповідальності зрозуміли, що він та його сім'я обкрадали країну та наших військових?"

"Я тебе кохаю, але не зовсім".

"Блін, жорстоке суспільство. Своїм ставленням такий союз люблячих сердець зруйнувало".

"Коли зрозуміла що все одно посадять, вирішила рвати кінці. Взагалі як, вибачте, щур. Вже або спочатку треба було кидати, або бути до кінця з коханим. А зараз щось таке..."

"Хтось намагається відмитися від слави нареченого крадія. А я чекаю свого 20 місяців з полону. Мені не дарували "Картьє", бо я обирала його за позицію і погляди! Тоді, знаєте, соромно не буває!"

Довідка

На початку січня стало відомо про те, що львівського бізнесмена та його сина Романа Гринкевича підозрюють у розкраданні грошей Міноборони. Роман виявився нареченим художниці Софії Морозюк.

Пізніше Агентство з розшуку та менеджменту вкрадених активів опублікувало реліз із майном Гринкевичів. У ньому зазначено, що у власності художниці є дві квартири, які могли бути куплені на вкрадені у держави гроші.

Дівчина пояснила, що до цих квартир не має жодного відношення. Однак вчора Морозюк заявила, що вона розірвала стосунки з Романом.

"Я залишаюсь Сонею Морозюк. Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою. І залишусь Сонею Морозюк", - пише художниця

Також дівчина зізналась, що за період їхніх стосунків отримала від Романа лише два подарунки - обручку і кольє. Ці речі Соня обіцяє продати, а кошти - передать на ЗСУ.