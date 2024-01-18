"ГБР разводит семьи": украинцы отреагировали на развод Морозюк с Гринкевичем

Как реагировали украинцы

Большинство пользователей не поверили в искренность поста известной художницы и вспомнили не менее скандальную личность Оксану Марченко. Пользователи предлагают выбирать себе партнера по жизни по верности:

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В то же время в сети начали появляться шутки о том, что "ГБР разводит семьи".

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В комментариях к посту самой Софии комментаторы также не оценили поступок девушки:

"У багатстві та бідності поки ДБР не розлучить нас", - написав Олексій Дурнєв.

"Тобто Ви дійсно хочете сказати, що тільки після притягнення Романа до відповідальності зрозуміли, що він та його сім'я обкрадали країну та наших військових?"

"Я тебе кохаю, але не зовсім".

"Блін, жорстоке суспільство. Своїм ставленням такий союз люблячих сердець зруйнувало".

"Коли зрозуміла що все одно посадять, вирішила рвати кінці. Взагалі як, вибачте, щур. Вже або спочатку треба було кидати, або бути до кінця з коханим. А зараз щось таке..."

"Хтось намагається відмитися від слави нареченого крадія. А я чекаю свого 20 місяців з полону. Мені не дарували "Картьє", бо я обирала його за позицію і погляди! Тоді, знаєте, соромно не буває!"

Справка

В начале января стало известно о том, что львовского бизнесмена и его сына Романа Гринкевича подозревают в хищении денег Минобороны. Роман оказался женихом художницы Софии Морозюк.

Позже Агентство по розыску и менеджменту украденных активов опубликовало релиз с имуществом Гринкевичей. В нем указано, что в собственности художницы есть две квартиры, которые могли быть куплены на украденные у государства деньги.

Девушка объяснила, что к этим квартирам не имеет никакого отношения. Однако вчера Морозюк заявила, что она разорвала отношения с Романом.

"Я остаюсь Соней Морозюк. Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, который предал мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой. И останусь Соней Морозюк", - пишет художница

Также девушка призналась, что за период их отношений получила от Романа только два подарка - кольцо и колье. Эти вещи Соня обещает продать, а средства - передать на ВСУ.