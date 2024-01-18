"ГБР разводит семьи": украинцы отреагировали на развод Морозюк с Гринкевичем

Скандальная художница София Морозюк отменила помолвку с сыном львовского бизнесмена Романом Гринкевичем. Свое решение она обосновала тем, что не хочет быть с человеком, предавшим свою страну.
РБК-Украина (проект Styler) собрало реакции украинцев из социальных сетей на такой поворот событий.
Большинство пользователей не поверили в искренность поста известной художницы и вспомнили не менее скандальную личность Оксану Марченко. Пользователи предлагают выбирать себе партнера по жизни по верности:
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В то же время в сети начали появляться шутки о том, что "ГБР разводит семьи".
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В комментариях к посту самой Софии комментаторы также не оценили поступок девушки:
В начале января стало известно о том, что львовского бизнесмена и его сына Романа Гринкевича подозревают в хищении денег Минобороны. Роман оказался женихом художницы Софии Морозюк.
Позже Агентство по розыску и менеджменту украденных активов опубликовало релиз с имуществом Гринкевичей. В нем указано, что в собственности художницы есть две квартиры, которые могли быть куплены на украденные у государства деньги.
Девушка объяснила, что к этим квартирам не имеет никакого отношения. Однако вчера Морозюк заявила, что она разорвала отношения с Романом.
"Я остаюсь Соней Морозюк. Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, который предал мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой. И останусь Соней Морозюк", - пишет художница
Также девушка призналась, что за период их отношений получила от Романа только два подарка - кольцо и колье. Эти вещи Соня обещает продать, а средства - передать на ВСУ.
Ранее Сергей Притула отреагировал на скандал Гринкевичей с Софией Морозюк.
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