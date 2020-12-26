Не дают субсидию из-за маленькой зарплаты: украинцам объяснили, что делать

Субсидию в Украине на оплату коммунальных услуг могут не предоставить, если зарплата желающего получить льготы от государства меньше минимальной. С такой проблемой столкнулась жительница Киева, которая из-за введенного карантина осталась без дохода.

Как объяснили в органах социальной защиты, для получения финансовой помощи нужно платить налоги и взносы даже с минималки. Об этом передает "Сегодня".

По словам жительницы Киева Валентины, она обратилась за субсидией, чтобы "перезимовать" и не набрать долги. Однако женщина через 2 месяца после запроса получила официальный отказ.

В Минсоцполитики отметили, что окончательное решение - предоставлять или нет субсидии гражданам - принимают специальные комиссии на местах.

Жилищная субсидия может назначаться по решению комиссий, образованных райгосадминистрациями, исполнительными органами городских и районных советов на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания.

Однако в случае с Валентиной во время этих самых проверок в акт никаких сведений о свежем ремонте или о новой мебели комиссия не вносила. Киевлянка не понимает, на основании чего она получила отказ.

В таких ситуациях нужно требовать протокола решения комиссии, и уже с полным пакетом документов можно обращаться к юристам, рассказывает адвокат.

При этом важно понимать, что услуги могут обойтись даже дороже, чем сама субсидия. Отмечается, что желающим побороться за госпомощь придется выложить за это минимум 6 тысяч гривен.

Заявление на получение протокола - с обоснованиями и ссылками на нормы закона и другие нормативные документы - принимают в управлении, куда подают документы с запросом на субсидию. После этого результат придется ждать в течение 10 дней.

Ранее сообщалось, что в Украине при определенных условиях получателей субсидий могут обязать вернуть деньги.

Напомним также, что Минфин Украины уже подготовил методику верификации данных для проверки получателей субсидий.