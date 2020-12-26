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Не дають субсидію через малу зарплату: українцям пояснили, що робити

Автор: Володимир Костирін

Субсидію в Україні на оплату комунальних послуг можуть не надати, якщо зарплата бажаючого отримати пільги від держави менша за мінімальну. З такою проблемою зіткнулася мешканка Києва, яка через запроваджений карантин залишилася без доходу.

Як пояснили в органах соціального захисту, для отримання фінансової допомоги потрібно платити податки та внески навіть з мінімалки. Про це передає "Сьогодні".

За словами мешканки Києва Валентини, вона звернулась по субсидію, щоб "перезимувати" і не назбирати боргів. Однак жінка через 2 місяці після запиту отримала офіційну відмову.

У Мінсоцполітики зазначили, що остаточне рішення - надавати чи ні субсидії громадянам - приймають спеціальні комісії на місцях.

Житлова субсидія може призначатися за рішенням комісій, утворених райдержадміністраціями, виконавчими органами міських і районних рад на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.

Однак у випадку з Валентиною під час цих перевірок до акту жодних відомостей про свіжий ремонт або про нові меблі комісія не вносила. Киянка не розуміє, на підставі чого вона отримала відмову.

В таких ситуаціях потрібно вимагати протоколу рішення комісії, і вже з повним пакетом документів можна звертатися до юристів, розповідає адвокат.

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При цьому важливо розуміти, що послуги можуть обійтися навіть дорожче, ніж сама субсидія. Зазначається, що охочим поборотися за держдопомогу доведеться викласти за це щонайменше 6 тисяч гривень.

Заяву на отримання протоколу - з поясненнями та посиланнями на норми закону й інші нормативні документи - приймають в управлінні, куди подають документи із запитом на субсидію. Після цього результат доведеться чекати протягом 10 днів.

Раніше повідомлялося, що в Україні за певних умов одержувачів субсидій можуть зобов'язати повернути гроші.

Нагадаємо також, що Мінфін України вже підготував методику верифікації даних для перевірки одержувачів субсидій.

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