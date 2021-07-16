Что дают COVID-паспорта украинцам и как ими пользоваться: эксперт объяснила все особенности

В Украине в настоящее время применяются два сертификата о вакцинации от коронавируса: внутренний и внешний. Документы подтверждают, что его носитель был полностью привит от COVID-19 (получил две дозы препарата), и по идее должны открывать границы для зарубежных путешествий.

Что дает COVID-паспорт и как им пользоваться, объяснила проектный менеджер Минцифры Екатерина Черногоренко в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Во внутреннем документе о вакцинации указывается дата, когда были сделаны прививки, номер сертификата, QR-код, который можно отсканировать для проверки подлинности.

"Если мы будем видеть, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, или будут определенные запреты от правительства относительно пребывания в общественных местах, запрет общественного транспорта, мы сможем использовать внутренний сертификат, как пропуск", - объяснила Черногоренко.

Во внешнем - международном сертификате, который заполняется на английском языке - также есть QR-код, номер сертификата и вся необходимая информация о вакцинации.

Такой международный COVID-паспорт позволяет путешествовать, и сейчас Украина ждет его признания в Евросоюзе, после начнут договариваться с другими странами. Тут самое важное, чтобы страна, в которую будете ехать, признавала сделанную вам вакцину - в противном случае границу для вас оставят закрытой.

"Вся информация, которая находится в COVID-паспорте, шифруется в QR-коде. В любой стране, где вы находитесь, сканируя QR-код, проверяющие получают данные, которые гарантирует наше государство", - указала Черногоренко.

Так, самое главное в документе, это QR-код, который является одним из ключевых требований Евросоюза. По таким требованиям сейчас разрабатывает электронные сертификаты украинские министерство цифровой трансформации и министерство здравоохранения.

Чиновники обещают, что этот документ смогут получить три категории людей.

Эксперт отметила, что речь идет не только о вакцинации, но о документах еще двух типов: о негативном ПЦР-тесте, и о клиническом выздоровлении от коронавируса.