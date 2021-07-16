Що дають COVID-паспорти українцям і як ними користуватися: експерт пояснила всі особливості

В Україні наразі застосовуються два сертифікати про вакцинацію від коронавірусу: внутрішній і зовнішній. Документи підтверджують, що його носій був повністю щеплений від COVID - 19 (отримав дві дози препарату), і по ідеї повинні відкривати кордони для зарубіжних подорожей.

Що дає COVID-паспорт і як ним користуватися, пояснила проектний менеджер Мінцифри Катерина Черногоренко в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

У внутрішньому документі про вакцинацію вказується дата, коли були зроблені щеплення, номер сертифіката, QR-код, який можна відсканувати для перевірки автентичності.

"Якщо ми будемо бачити, що епідеміологічна ситуація в країні погіршується, або будуть певні заборони від уряду щодо перебування в громадських місцях, заборона громадського транспорту, ми зможемо використовувати внутрішній сертифікат, як пропуск", - пояснила Черногоренко.

У зовнішньому - міжнародному сертифікаті, який заповнюється англійською мовою - також є QR-код, номер сертифіката і вся необхідна інформація про вакцинацію.

Такий міжнародний COVID-паспорт дозволяє подорожувати, і зараз Україна чекає його визнання в Євросоюзі, після чого домовлятиметься з іншими країнами. Тут найважливіше, щоб країна, в яку будете їхати, визнавала зроблену вам вакцину - в іншому випадку кордон для вас залишать закритим.

"Вся інформація, яка знаходиться в COVID-паспорті, шифрується в QR-коді. У будь-якій країні, де ви знаходитесь, скануючи QR-код, перевіряючі отримують дані, які гарантує наша держава", - вказала Черногоренко.

Так, найголовніше в документі, це QR-код, який є однією з ключових вимог Євросоюзу. За такими вимогами зараз розробляє електронні сертифікати українські міністерство цифрової трансформації та міністерство охорони здоров'я.

Чиновники обіцяють, що цей документ зможуть отримати три категорії людей.

Експерт зазначила, що мова йде не тільки про вакцинацію, але про документи ще двох типів: про негативний ПЛР-тест, і про клінічне одужання від коронавірусу.