Дайте собі шанс дожити до 100 років. Чим харчуються люди-довгожителі у Коста-Ріці

Що їдять костариканці, щоб жити довше та щасливіше

Найкращий спосіб описати кухню Коста-Ріки - це проста та свіжа їжа!

Харчування у цій зоні значною мірою залежить від основних продуктів, таких як свіжі овочі, фрукти, зернові та бобові.

Квасоля є чудовим джерелом білка, клітковини, складних вуглеводів, пребіотиків, вітамінів і мінералів. Вони пов’язані зі зниженням ризику хронічних захворювань, таких як хвороби серця та діабет.

Чорна та червона квасоля є найпопулярнішою, зазвичай подається як частина кашадо (традиційна страва з рису, квасолі, овочів і білка) або як суп, що складається з бобів і овочів. Тут популярні нут і сочевиця, які можна використовувати як заміну традиційної чорної квасолі.

Свіжі фрукти та овочі

Фрукти та овочі в Коста-Ріці зазвичай їдять свіжими, а не з консервної банки чи морозилки. Зазвичай люди купують фрукти та овочі з місцевих ринків, які називаються вердулеріями.

Деякі з найпоширеніших у раціоні - це папайя, манго, банани, кавуни, ананаси і маракуйя, і їх або їдять окремо, або роблять із них напої та соки.

У кулінарії Коста-Ріки використовуються різноманітні овочі, включаючи картоплю, моркву, помідори, авокадо, цибулю, буряк, юку та цукіні.

Овочі або їдять сирими, у складі простих салатів, заправлених лаймом, або готують у вигляді пікаділло (у відварному вигляді).

Чайот - це вид кабачків, який походить із Центральної та Південної Америки і не дуже поширений у Сполучених Штатах. Він зелений і хрусткий, а на смак схожий на джікаму.

Рис і кукурудза

Зернові, такі як рис і кукурудза, присутні в раціоні довгожителів, але в основному як доповнення до бобових і овочів.

Arroz con pollo - це традиційна страва Коста-Ріки, що складається з рису, великої кількості нарізаних овочів і різних шматочків курки. Ця страва дуже популярна на таких святах, як дні народження, але її також дуже часто їдять щодня.

Кава

Коста-риканська кава відома своїм високим вмістом антиоксидантів, які можуть допомогти зменшити запалення. Солодкі напої, як правило, не є великою частиною культури споживання кави.

Каву тут п'ють чорну або з невеликою кількістю молока. І, як і будь-яку іншу їжу, її смакують повільно.