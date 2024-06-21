Не дайте шансу злодіям: 9 способів захистити ваш iPhone від крадіжки

Встановіть довший код-пароль

Ваш код-пароль iPhone легко можна використовувати проти вас. Злодії вже давно застосовують трюк, коли підглядають через плече, щоб побачити код-пароль iPhone, перш ніж вкрасти пристрій. Як тільки вони мають цей код, їм легко отримати доступ до всієї вашої особистої інформації, і вони навіть можуть використовувати його для відключення вбудованих функцій безпеки, таких як відстеження "Знайти iPhone".

Ви можете запобігти цьому, закриваючи телефон щоразу, коли вам потрібно ввести код-пароль, але ви також можете використовувати більш надійний та складний код-пароль.

Перейдіть до "Налаштування", потім "Face ID і код-пароль", далі "Змінити код-пароль", потім "Параметри коду-пароля". Тут виберіть або більший цифровий код-пароль (10 цифр або більше), який складніше запам'ятати з першого погляду, або буквено-цифровий пароль.

Увімкніть "Знайти iPhone"

Цей пункт здається очевидним, але його варто повторити: функція "Знайти iPhone" дозволяє визначити місце розташування вашого пристрою, якщо воно втрачено або викрадено. Це одна з найкращих функцій захисту від крадіжки на iPhone. Хоча вона включена за замовчуванням, варто перевірити, чи не була вона випадково відключена.

Перейдіть до "Налашутвання" та натисніть своє ім'я вгорі. Потім перейдіть до "Знайти Айфон", далі "Знайти Айфон" і увімкніть усі функції на цій сторінці.

Відмовтеся від зв'язування ключів iCloud

Хоча зв'язування ключів iCloud відмінно підходить для керування паролями, слід пам'ятати, що код-пароль вашого iPhone можна використовувати для доступу до всіх даних цієї служби.

Це означає, що якщо хтось отримає доступ до вашого телефону, він також зможе увійти до вашої електронної пошти, банківського рахунку та інших конфіденційних облікових записів. Для додаткової безпеки краще перейти на спеціальний додаток для керування паролями, який захистить вас у разі крадіжки телефону.

Використовуйте Apple Watch для блокування iPhone

Якщо хтось вихопить ваш розблокований iPhone із рук, ви все одно зможете заблокувати пристрій за допомогою Apple Watch. Для цього вам потрібно буде налаштувати автоматизацію за допомогою додатка Apple "Команди".

Налаштування автоматизації

Перейдіть у "Налаштування", потім "Фокус" і натисніть кнопку "+", щоб створити новий фокус. Назвіть його, наприклад, "Заблокувати екран"

Відкрийте додаток "Команда" і перейдіть на вкладку "Автоматизація". Виберіть "Створити персональну автоматизацію"

Прокрутіть вниз до розділу "Фокус" і виберіть "Заблокувати екран", потім натисніть "При включенні" та "Далі"

Натисніть "Додати дію", використовуйте рядок пошуку, щоб знайти та додати наступні дії: заблокувати екран, увімкнути Wi-Fi, увімкнути мобільні дані

Знову натисніть "Далі"

Нарешті, відключіть "Запросити перед запуском" та натисніть "Готово"

Використання автоматизації

Тепер ви можете відкрити Центр керування Apple Watch і увімкнути фокус "Заблокувати екран". Це автоматично заблокує ваш iPhone, а також увімкне Wi-Fi і мобільні дані, щоб ви могли використовувати власні функції захисту від крадіжки Apple.

Це хороший спосіб швидко заблокувати iPhone, щоб зловмисникам було складніше його скинути.

Якщо ваш телефон вкрали, увімкніть "Режим пропажі"

У той момент, коли ваш телефон вкрадуть, зайдіть на iCloud.com/find з іншого пристрою, зробіть вхід за допомогою свого Apple ID і позначте пристрій як зниклий. Це захистить ваші дані і ускладнить злодіям стирання та продаж вашого пристрою. Що б не сталося, не видаляйте пристрій із Apple ID.

Обмежте доступ до функцій з екрана блокування

Ваш iPhone дозволяє вам отримувати доступ до багатьох корисних функцій прямо з екрана блокування. Однак зловмисники можуть скористатися цим, наприклад, щоб здійснити покупки на великі суми з вашої вкраденої кредитної картки. Ви можете запобігти цьому, вимкнувши деякі функції.

Перейдіть до "Налаштувань", потім "Повідомлення", далі "Показувати попередній перегляд" і виберіть "Тільки під час розблокування".

Це приховує вміст повідомлень на заблокованому екрані, не дозволяючи зловмисникам бачити деталі транзакцій чи іншу конфіденційну інформацію.

Перейдіть до "Налаштуваннь", потім "Siri та Пошук" і вимкніть "Дозволити Siri з блокуванням". Це зробить Siri недоступною на заблокованому екрані, запобігаючи несанкціонованим голосовим командам, таким як відправлення повідомлень або здійснення дзвінків.

Нарешті, відкрийте "Налаштування", далі "Face ID та код-пароль", введіть код-пароль і перейдіть до розділу "Дозволити доступ із блокуванням".

Ретельно перегляньте всі доступні опції та вимкніть все, до чого можна отримати доступ, коли телефон заблоковано. Це можуть бути функції управління музикою, доступ до Центру управління, перегляд гаманця Apple Pay та багато іншого.

Обмеживши доступ до функцій з екрану блокування, ви зробите свій пристрій менш уразливим для крадіжки та небажаних дій з боку зловмисників.

Встановіть додаткове блокування для додатків з конфіденційними даними

Припускаючи, що злодії не мають доступу до пароля вашого iPhone, ви можете налаштувати блокування Face ID для багатьох додатків. У випадку, якщо ваш розблокований iPhone буде вкрадено, це захистить важливу інформацію, таку як ваші банківські дані або облікові записи в соціальних мережах. Злодії не зможуть відкрити ці додатки, не знаючи ваш пароль.

Хоча багато додатків дозволяють увімкнути Face ID для аутентифікації, ви також можете використовувати хитрість, щоб додати це блокування до застосунків, які його не підтримують.

Використовуйте обмеження "Екранний час" з користю

"Екранний час" може зберегти ваші дані, якщо ваш iPhone буде вкрадено. Використовуйте це у своїх інтересах, перейшовши в "Налаштування", потім "Екранний час", далі "Використовувати код-пароль" для "Екранного часу".

Переконайтеся, що ви використовуєте інший код-пароль для "Екранного часу", а не той, який ви використовуєте для розблокування iPhone, а потім збережіть цей код-пароль у менеджері паролів або в іншому безпечному місці. Після цього перейдіть до "Контенту та конфіденційності" в "Екранному часі" і забороніть зміну облікового запису.

Вставте PIN-код на SIM-картку

Ви також можете заблокувати свою SIM-картку за допомогою чотиризначного PIN-коду. Якщо зловмисники вставлять Вашу SIM-картку в інший телефон, їм потрібний буде PIN-код для її розблокування.

Перш ніж увімкнути цю функцію, врахуйте, що вона також відключить автоматичне підключення SIM-картки до мобільного інтернету після перезавантаження iPhone. Це може негативно вплинути на функції безпеки, такі як "Знайти Iphone", яким потрібне з'єднання для роботи.

Якщо це для вас не проблема, ви можете перейти в "Налаштування", потім "Сотовий зв'язок", далі "PIN-код SIM-карти" і включити цю функцію. Обов'язково запам'ятайте цей PIN-код і запишіть його в безпечному місці, якщо ви його забудете.