Не дайте шанса ворам: 9 способов защитить ваш iPhone от кражи

Установите более длинный код-пароль

Ваш код-пароль iPhone легко может быть использован против вас. Воры уже давно применяют трюк, когда подглядывают через плечо, чтобы увидеть код-пароль iPhone, прежде чем украсть устройство. Как только у них есть этот код, им легко получить доступ ко всей вашей личной информации, и они даже могут использовать его для отключения встроенных функций безопасности, таких как отслеживание "Найти iPhone".

Вы можете предотвратить это, закрывая телефон всякий раз, когда вам нужно ввести код-пароль, но вы также можете использовать более надежный и сложный код-пароль.

Перейдите в "Настройки", затем "Face ID и код-пароль", далее "Изменить код-пароль", после этого "Параметры кода-пароля". Здесь выберите либо более длинный цифровой код-пароль (10 цифр или больше), который сложнее запомнить с первого взгляда, либо буквенно-цифровой пароль.

Включите "Найти iPhone"

Этот пункт кажется очевидным, но его стоит повторить: функция "Найти iPhone" позволяет вам определить местоположение вашего устройства, если оно потеряно или украдено. Это одна из лучших функций защиты от кражи на вашем iPhone. Хотя она включена по умолчанию, стоит проверить, не была ли она случайно отключена.

Перейдите в "Настройки" и нажмите свое имя вверху. Затем перейдите в "Найти Айфон", далее "Найти Айфон" и включите все функции на этой странице.

Откажитесь от связки ключей iCloud

Хотя связка ключей iCloud отлично подходит для управления паролями, следует помнить, что код-пароль вашего iPhone можно использовать для доступа ко всем данным в этой службе.

Это означает, что если кто-то получит доступ к вашему телефону, он также сможет войти в вашу электронную почту, банковский счет и другие конфиденциальные учетные записи. Для дополнительной безопасности лучше перейти на специальное приложение для управления паролями, которое защитит вас в случае кражи телефона.

Используйте Apple Watch для блокировки iPhone

Если кто-то выхватит ваш разблокированный iPhone из рук, вы все равно сможете заблокировать устройство с помощью Apple Watch. Для этого вам нужно будет настроить автоматизацию с помощью приложения Apple "Команды".

Настройка автоматизации

Перейдите в "Настройки", далее "Фокус" и нажмите кнопку "+", чтобы создать новый фокус. Назовите его, например, "Заблокировать экран"

Откройте приложение "Команды" и перейдите на вкладку "Автоматизация". Выберите "Создать персональную автоматизацию"

Прокрутите вниз до раздела "Фокус" и выберите "Заблокировать экран", затем нажмите "При включении" и "Далее"

Нажмите "Добавить действие", используйте строку поиска, чтобы найти и добавить следующие действия: заблокировать экран, включить Wi-Fi, включить мобильные данные

Снова нажмите "Далее"

Наконец, отключите "Запросить перед запуском» и нажмите "Готово"

Использование автоматизации

Теперь вы можете открыть Центр управления на Apple Watch и включить фокус "Заблокировать экран". Это автоматически заблокирует ваш iPhone, а также включит Wi-Fi и мобильные данные, чтобы вы могли использовать собственные функции защиты от кражи Apple.

Это хороший способ быстро заблокировать iPhone, чтобы злоумышленникам было сложнее его сбросить.

Если ваш телефон украли, включите "Режим пропажи"

В тот момент, когда ваш телефон украдут, зайдите на iCloud.com/find с другого устройства, сделайте вход с помощью своего Apple ID и отметьте устройство как пропавшее. Это защитит ваши данные и затруднит ворам стирание и продажу вашего устройства. Что бы ни случилось, не удаляйте устройство из вашего Apple ID.

Ограничьте доступ к функциям с экрана блокировки

Ваш iPhone позволяет вам получать доступ ко множеству полезных функций прямо с экрана блокировки. Однако злоумышленники могут воспользоваться этим, например, чтобы совершить покупки на крупные суммы с вашей украденной кредитной карты. Вы можете предотвратить это, отключив некоторые функции.

Перейдите в "Настройки", затем "Уведомления", далее "Показывать предварительный просмотр" и выберите "Только при разблокировке".

Это скроет содержимое уведомлений на заблокированном экране, не позволяя злоумышленникам видеть детали транзакций или другую конфиденциальную информацию.

Перейдите в "Настройки", затем "Siri и Поиск" и отключите "Разрешить Siri с блокировкой". Это сделает Siri недоступной на заблокированном экране, предотвращая несанкционированные голосовые команды, такие как отправку сообщений или совершение звонков.

Наконец, откройте "Настройки", далее "Face ID и код-пароль", введите код-пароль и перейдите в раздел "Разрешить доступ с блокировкой".

Тщательно просмотрите все доступные опции и отключите все, к чему можно получить доступ, когда телефон заблокирован. Это могут быть функции управления музыкой, доступ к Центру управления, просмотр кошелька Apple Pay и многое другое.

Ограничив доступ к функциям с экрана блокировки, вы сделаете свое устройство менее уязвимым для кражи и нежелательных действий со стороны злоумышленников.

Установите дополнительную блокировку для приложений с конфиденциальными данными

Предполагая, что у воров нет доступа к паролю вашего iPhone, вы можете настроить блокировку Face ID для многих приложений. В случае, если ваш разблокированный iPhone будет украден, это защитит важную информацию, такую как ваши банковские данные или аккаунты в социальных сетях. Воры не смогут открыть эти приложения, не зная ваш пароль.

Хотя многие приложения позволяют включить Face ID для аутентификации, вы также можете использовать хитрость, чтобы добавить эту блокировку к приложениям, которые её не поддерживают.

Используйте ограничения "Экранное время" с пользой

"Экранное время" может сохранить ваши данные, если ваш iPhone будет украден. Используйте это в своих интересах, перейдя в "Настройки", затем "Экранное время", далее "Использовать код-пароль" для "Экранного времени".

Убедитесь, что вы используете другой код-пароль для "Экранного времени", а не тот, который вы используете для разблокировки iPhone, и затем сохраните этот код-пароль в менеджере паролей или в другом безопасном месте. После этого перейдите в "Контент и конфиденциальность" в "Экранном времени" и запретите изменение учетной записи.

Установите PIN-код на SIM-карту

Вы также можете заблокировать свою SIM-карту с помощью четырехзначного PIN-кода. Если злоумышленники вставят вашу SIM-карту в другой телефон, им понадобится этот PIN-код для ее разблокировки.

Прежде чем включить эту функцию, учтите, что она также отключит автоматическое подключение вашей SIM-карты к мобильному интернету после перезагрузки iPhone. Это может негативно повлиять на функции безопасности, такие как "Найти Iphone", которым требуется интернет-соединение для работы.

Если это для вас не проблема, вы можете перейти в "Настройки", затем "Сотовая связь", далее "PIN-код SIM-карты" и включить эту функцию. Обязательно запомните этот PIN-код и запишите его в безопасном месте, на случай, если вы его забудете.