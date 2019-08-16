Дайте президенту воздух! Толпа чуть не задавила Зеленского в Николаеве (видео)

Зеленский попал в давку в Николаеве (коллаж: РБК-Украина)

Зеленский пытался пробраться через людей, которые обращались к нему с различными просьбами

Появилось видео, как Владимира Зеленского во время его визита в Николаев по пути к президентскому автомобилю встретила толпа, которая устроила жесткую давку, пытаясь подойти как можно ближе к главе государства.

На кадрах видно, как одна из женщин прорвалась к Зеленскому и просила его решить некий важный для нее "земельный вопрос".

Причем, пообщаться толком не удалось. Так как толпа давила друг друга - слышно было крики: "Не давите!", "Тихо, тихо, тихо!", "Я не могу" и так далее.

А один из мужчин во время решения серьезного вопроса пытался просунуть бумажку, чтоб "ребенку поставили автограф, потому что ребенок три часа простоял, прождал".

Зеленский попал в давку в Николаеве (скрин: YouTube/Зе! Страна Мечты)

Жаловались и на задержку зарплат, увольнения и прочие проблемы.

"Дайте президенту воздух! Давайте разойдемся!" - предложил кто-то из толпы.

"Что происходит? Вы не хотите чтоб мы выехали? Мне надо в аэропорт лететь в Харьков", - говорил людям президент.

В конце концов Зеленскому удалось добраться до автомобиля и под овации жителей Николаева он направился в аэропорт.

Зеленский попал в давку в Николаеве (видео: YouTube/Зе! Страна Мечты)

Напомним, недавно новый актер "Квартала" Юрий Великий, который исполняет роль президента Зеленского на концертах студии, рассказал, как с помощью телефонного розыгрыша ему удалось попасть в "Квартал 95".

Ранее сообщалось также о том, что пассажир самолета, в котором летел Зеленский, раскрыл истинное лицо президента. При этом Владимир Зеленский показал, чем отличается от своих предшественников.