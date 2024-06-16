Топ-5 продуктів, з яких можна отримати пробіотики, і для чого вони нашому організму

Що треба знати про пробіотики та навіщо вони потрібні організму?

Мікробіом вашого кишечника складається з мікроорганізмів (мікробів), таких як бактерії, віруси та грибки, які живуть у вашому травному тракті. Ваш мікробіом може впливати на такі функції організму, як травлення, метаболізм і регуляція імунної системи.

Однак мікроби у вашому кишечнику не завжди хороші. Якщо ваш мікробіом незбалансований між здоровими та нездоровими мікробами, пробіотики можуть допомогти повернути здорові мікроби у ваше тіло.

Пробіотики - це живі мікроорганізми, які ви можете споживати з їжею або добавками. Деякі дослідження показали, що вони можуть мати антиоксидантну дію, яка допомагає зменшити запалення у вашому тілі та може збільшити бактеріальну різноманітність мікробіома вашого кишечника.

Більшість пробіотичних продуктів ферментують, оскільки під час бродіння вводяться живі мікроорганізми. Однак не всі ферментовані продукти містять пробіотики.

Якщо їжа піддається нагріванню після ферментації (наприклад, для хліба на заквасці), корисні мікроорганізми гинуть.

З іншого боку, йогурт зберігає живі мікроорганізми, додані під час бродіння. З’являється більше досліджень щодо пробіотиків як функціональної їжі, і винайдено більше типів пробіотичних продуктів, таких як нові пре- та пробіотичні газовані напої.

5 найкращих продуктів з пробіотиками

Кефір

Кефір - це кисломолочний напій, який містить багато пробіотиків. Його виготовляють шляхом змішування молока з ферментованими кефірними зернами, які є культурою дріжджів і молочнокислих бактерій.

Посів - це лабораторний метод, який дає мікроорганізмам час, простір і їжу, необхідні для розмноження. Процес бродіння вводить суміш бактерій і дріжджів, які служать пробіотиками.

Кефір можна вживати самостійно або додавати в смузі. Він також є хорошим джерелом білка та кальцію та часто збагачений вітаміном. Більшість людей із непереносимістю лактози добре переносять кефір.

Кімчі

Одна з найпопулярніших страв Кореї, кімчі, нещодавно завоювала популярність в Україні, оскільки люди почали більше цікавитися пробіотиками. Це страва, виготовлена ​​шляхом квашення овочів.

Часто в неї входять капуста, редис, огірки, цибуля. В кімчі особливо багато молочнокислих бактерій, одного з видів пробіотиків.

Кімчі може варіюватися від легкого до гострого.

Дослідження виявили, що ферментований кімчі допомагає знизити концентрацію потенційно шкідливих кишкових бактерій і сприяє здоровому рівню глюкози в крові, артеріального тиску та холестерину.

Кімчі не тільки є гарним джерелом пробіотиків, але й багатий клітковиною - ще однією важливою поживною речовиною для здоров’я кишечника. Клітковина також підтримує здоровий рівень холестерину та цукру в крові, ще більше доповнюючи користь кімчі для здоров’я.

Кімчі - це страва з Кореї (Скриншот)

Комбуча

Комбуча - це газований ферментований напій, виготовлений з чаю, цукру, дріжджів і бактерій. Його часто ферментують з фруктами, щоб додати смаку. Активні дріжджі перетворюють цукор у процесі бродіння, тому в них дуже невелика кількість спирту.

Дослідження продемонстрували багато переваг чайного гриба для здоров’я, але необхідні ще додаткові підтвердження. Одне дослідження підкреслило, що деякі види чайного гриба можуть бути корисними для вашого здоров’я завдяки своїм пробіотикам, вітамінам і антиоксидантам, але вони не регулюються належним чином. Вагітним і людям з ослабленим імунітетом слід бути обережними та поговорити зі своїм лікарем, перед вживанням.

Комбуча - це напій на основі чайного гриба (Скриншот)

Квашена капуста

Квашена капуста - традиційна українська страва, яка також популярна в багатьох регіонах Європи та Сполучених Штатів.

Капуста кваситься в молочнокислих бактеріях, які служать пробіотиком. Одне дослідження показало, що квашена капуста зберігає більшість своїх корисних бактерій протягом процесу бродіння та пакування, що робить її чудовою пробіотичною їжею.

Йогурт

Одним із найпоширеніших харчових джерел пробіотиків є йогурт. Це кисломолочний продукт, схожий на кефір. Його виготовляють, нагріваючи молоко, додаючи бактерії та даючи йому бродити протягом кількох годин.

Lactobacillus і Bifidobacterium є найпоширенішими видами бактерій. Йогурт, особливо грецький або ісландський йогурт Skyr, також є хорошим джерелом білка. Він також містить кальцій і вітамін D.

Йогурт можна вживати сам по собі, додавати в смузі або готувати парфе з фруктами та гранолою.