Топ-5 продуктов, из которых можно получить пробиотики, и зачем они нашему организму

Что нужно знать о пробиотиках и зачем они нужны организму?

Микробиом вашего кишечника состоит из микроорганизмов (микробов), таких как бактерии, вирусы и грибки, обитающие в вашем пищеварительном тракте. Ваш микробиом может влиять на такие функции организма как пищеварение, метаболизм и регуляция иммунной системы.

Однако микробы в вашем кишечнике не всегда хороши. Если ваш микробиом несбалансирован между здоровыми и нездоровыми микробами, пробиотики могут помочь вернуть здоровые микробы в ваше тело.

Пробиотики - это живые микроорганизмы, которые вы можете потреблять с пищей или добавками. Некоторые исследования показали, что они могут обладать антиоксидантным действием, которое помогает уменьшить воспаление в вашем теле и может увеличить бактериальное разнообразие микробиома вашего кишечника.

Большинство пробиотичных продуктов ферментируют, поскольку во время брожения вводятся живые микроорганизмы. Однако не все ферментированные продукты содержат пробиотики.

Если пища подвергается нагреву после ферментации (например, для хлеба на закваске), полезные микроорганизмы погибают.

Кроме того, йогурт сохраняет живые микроорганизмы, добавленные во время брожения. Появляется больше исследований пробиотиков как функциональной пищи, и изобретено больше типов пробиотических продуктов, таких как новые пре- и пробиотические газированные напитки.

5 лучших продуктов с пробиотиками

Кефир

Кефир - это кисломолочный напиток, содержащий много пробиотиков. Его производят путем смешивания молока с ферментированными кефирными зернами, которые являются культурой дрожжей и молочнокислых бактерий.

Посев - это лабораторный метод, который дает микроорганизмам время, пространство и пищу, необходимые для размножения. Процесс брожения вводит смесь бактерий и дрожжей, служащих пробиотиками.

Кефир можно употреблять самостоятельно или прибавлять в полосе. Он также является хорошим источником белка и кальция и часто обогащен витамином. Большинство людей с непереносимостью лактозы хорошо переносят кефир.

Кимчи

Одно из самых популярных блюд Кореи, кимчи, недавно завоевало популярность в Украине, поскольку люди стали больше интересоваться пробиотиками. Это блюдо, изготовленное путем квашения овощей.

Часто в неuj входят капуста, редис, огурцы, лук. У кимчи особенно много молочнокислых бактерий, одного из видов пробиотиков.

Кимчи может варьироваться от легкого до острого.

Исследования обнаружили, что ферментированный кимчи помогает снизить концентрацию потенциально вредных кишечных бактерий и способствует здоровому уровню глюкозы в крови, АД и холестерина.

Кимчи не только является хорошим источником пробиотиков, но и богат клетчаткой - еще одним важным питательным веществом для здоровья кишечника. Клетчатка также поддерживает здоровый уровень холестерина и сахара в крови, еще больше дополняя пользу кимчи для здоровья.

Кимчи - это блюдо из Кореи (Скриншот)

Комбуча

Комбуча - это газированный ферментированный напиток, изготовленный из чая, сахара, дрожжей и бактерий. Его часто ферментируют с фруктами, чтобы добавить вкус. Активные дрожжи превращают сахар в процессе брожения, поэтому у них очень небольшое количество спирта.

Исследования продемонстрировали многие преимущества чайного гриба для здоровья, но необходимы еще дополнительные подтверждения. Одно исследование подчеркнуло, что некоторые виды чайного гриба могут быть полезны для вашего здоровья благодаря пробиотикам, витаминам и антиоксидантам, но они не регулируются должным образом.

Беременным и людям с ослабленным иммунитетом следует соблюдать осторожность и поговорить со своим врачом, перед употреблением.

Комбуча - это напиток на основе чайного гриба (Скриншот)

Квашеная капуста

Квашеная капуста - традиционное украинское блюдо, которое также популярно во многих регионах Европы и Соединенных Штатов.

Капуста квасится в молочнокислых бактериях, служащих пробиотиком. Одно исследование показало, что квашеная капуста сохраняет большинство своих полезных бактерий в течение процесса брожения и упаковки, что делает ее превосходной пробиотической пищей.

Йогурт

Одним из самых распространенных пищевых источников пробиотиков является йогурт. Это кисломолочный продукт, похожий на кефир. Его производят, нагревая молоко, добавляя бактерии и давая ему бродить в течение нескольких часов.

Lactobacillus и Bifidobacterium являются наиболее распространенными видами бактерий. Йогурт, особенно греческий или исландский йогурт Skyr, также является хорошим источником белка. Он также содержит кальций и витамин D.

Йогурт можно употреблять сам по себе, добавлять в смузи или готовить парфе с фруктами и гранолой.