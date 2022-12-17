Давньоукраїнський гороскоп 2023: що чекає кожен знак в рік Вогнегривого Коня

Характеристика Вогнегривого Коня

Ця благородна тварина характеризує незалежність та волелюбство. Наступний рік пройде під знаком творчості, натхнення та сім'ї.

Говорять, що 2023 рік буде дуже вдалим для ініціативних людей, які готові прикладати сили для досягнення своїх цілей. Адже рік Коня – чудовий час змін, період, коли можна і потрібно змінювати своє життя.

Кінь опікується тими людьми, які усвідомлюють, що таке свобода і завзятість. Тварина-тотем допоможе вам, якщо ви не лінуватиметеся і готові йти до своєї мети.

Рік під заступництвом Коня - ідеальний період для створення сім'ї, починань, кар'єрного зростання.

Який ви знак, і що на вас чекає у 2023 році

Темний Сох (Лось) – 1944, 1960, 1976, 1992, 2008, 2024

Представники знака відрізняються гордістю, прагненнями до лідерства. Вони вміють наділити підопічних силою та волею, сміливістю та впевненістю у собі. Незважаючи на ці позитивні якості, оточення рідко розуміє Соха, через що представники знаку нерідко стикаються з самотністю.

У 2023 Темний Сох, якщо докладе максимум зусиль, зможе подолати всі негаразди і дістатися до вершин.

Шершень (Оса), що жалить, – 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009

Представники знаку не люблять сидіти на місці. Вогнегривий Кінь поважатиме вас за розум і винахідливість, і буде опікуватися, допомагаючи впоратися з проблемами, які випадуть на другу половину року.

Проте самовпевненість і обман Коню навряд чи припадуть до душі. Тому Осі варто прислухатися до порад та бажань оточуючих.

Лют (Вовк), що причаївся, – 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010

Вовку властиві сміливість та безстрашність, а також чуйність та доброта. У рік Коня варто відмовитися від хитрощів, а добиватися всього чесністю та завзятістю.

У 2023 році за вдалого збігу обставин Вовк може стати справжнім лідером. Але варто тримати емоції при собі і не бути категоричними та егоїстичними.

Вогняна Векша - 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011

Білки не люблять і не можуть сидіти без діла, мають дуже гострий розум, вони можуть заразити своєю енергією всіх навколо. Але в той же час Векша – один із найсуперечливіших тотемів. Тим, кому він опікується, важливо контролювати свої емоції, приділяти багато часу саморозвитку, оскільки в періоди застою та бездіяльності вони схильні до депресій та негативу.

Білці варто зменшити оберти і не починати щось нове до завершення попереднього. 2023 року необхідно приділити увагу ментальному здоров'ю.

Перлинна Щука – 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012

Щуки мають спокій і мудрість. Часто вони – надмірно консервативні та надмірно самовпевнені. Проте Щуки здатні вселити в оточуючих внутрішній спокій та чесність.

У рік Коня вам треба бути менш недовірливим. Зайве почуття провини та жалю до всіх довкола до добра не доведуть.

Бородата Жаба – 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013

Люди, народжені під заступництвом цієї тварини, відрізняються миролюбністю, скромністю, врівноваженістю характеру, вони неймовірно господарські і недовірливо ставляться до змін. Цей знак наділений дивовижною природною мудрістю, вона допомагає будувати відносини з оточуючими та власне життя.

2023 рік Коня допоможе стабілізувати емоційне тло і трохи зменшити оберти. Жаби акуратні, ощадливі та вміють накопичувати. Така поведінка обов'язково стане в нагоді Жабам і допоможе уникнути матеріальних труднощів.

Дикий Вепр (Кабан) – 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014

Народжені під цим знаком мають не тільки властиві їх тотему витривалість і наполегливість, але і його впертість. Крім того Вепрі мають гарну інтуїцію.

У рік Коня вам потрібно бути оптимістом, але при цьому підлаштовуватись під поточні обставини. Вам потрібно відмовитись від активності, а приймати рішення лише після ретельного обмірковування. Від якості відносин із людьми залежатиме майбутнє. Кабану варто тримати емоції під контролем і не лізти у чуже життя.

Білий Пугач – 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015

Пугач – мудрий і загадковий птах, що веде відокремлений спосіб життя. Ці якості властиві і людям, які народилися в роки Білого Філіна. Гороскоп радить їм зосередитись на духовній самореалізації, також серед них часто зустрічаються екстрасенси.

Кінь оцінить творчий підхід Пугача до життя, якщо представник знака не лінуватиметься, а лише рухатиметься до успіху. Не варто гнатися за якимсь принцом на білому коні зі своїх мрій, а краще озирнутися довкола і придивитися до друзів. На вас чекає сюрприз!

Шиплячий Вуж – 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016

Вже вміє жити досить спокійно, супроводжуючи все власною філософією. Вужі вміють бачити людей наскрізь, вгадувати приховані сторони речей. Діяльність представник знака вміє показати високий рівень працездатності, що дуже до душі Коню.

У 2023 році Вужу варто знайти того, хто буде готовий дбати про нього і завжди зможе захистити. Тоді ви зможете відчути себе по-справжньому щасливим.

Лис, що крадеться – 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017

Для Лиса щастя – це коли робота та справи йдуть, а в особистому житті все спокійно. Представники знака мають високий інтелект, у них, як правило, відмінна інтуїція, вони відчувають небезпеку і рідко роблять помилки.

У 2023 році Лисові доведеться поглянути на себе минулого. Рік принесе успіх, визнання. А ті, хто не любив та не приймав вас, визнає свою помилку. Без труднощів не обійдеться, але представникам знака все по коліно – завдяки властивій кмітливості та винахідливості.

Їжак, що згорнувся – 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018

Ті, хто народився під цим знаком, можуть випустити колючки, але це швидше захисна реакція. Тотем Згорнутого Їжака наділяє людей такими якостями, як доброта, відповідальність, м'якість, вірність. Однак якщо обставини складаються не дуже вдало, вони можуть сховати всі добрі риси характеру, наїжачитися або піти в себе.

Кінь оцінить трепетне ставлення Їжака до близьких і всіляко допомагатиме. Проте варто бути послідовнішим у своїх діях, щоб не втратити підтримки.

Орел, що парить, – 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019

Представники знаку Орла – волелюбні та не виконують чужих наказів. Проте стосовно близьких – вони дуже вірні та надійні.

Щоб у рік Коня досягти успіху, варто не зловживати своєю владою, а допомагати оточуючим, дивитися на світ раціонально.

Мизгирь (Павук), що пряде, – 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020

Для людей, яким опікується цей тотем, дуже важливі соціальні зв'язки. Без суспільства та спілкування вони чахнуть у прямому значенні цього слова. Це один із найбільш соціалізованих і при цьому схильних до лідерства знаків. Павукам подобається керувати, вчити інших, у своїй вони дуже цінують традиції, особливо сімейні.

У рік Коня Павуку краще триматися компанії, ніж проводити час на самоті. Робочі поїздки та угоди виявляться вигідними та принесуть дохід. Не треба піддаватися на провокації, а притримуватися ввічливості.

Півень, що кричить – 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021

Тотем наділяє людей такими якостями, як безстрашність, амбітність та імпульсивність. Народженим у ці роки подобається бути в центрі уваги та обожнювання. Півні можуть дивувати різкими вчинками чи заявами, але при цьому натура у них добра. Крім того, це дуже вірний знак, дім та сім'я – одні з головних цінностей у їхньому житті.

Коню симпатизує відданість Півня сім'ї. Покровитель допомагатиме і оберігатиме від величезних неприємностей. Однак, Вогнегривий Кінь може покарати за надмірну гордість, тому не потрібно сильно не розпушувати хвіст.

Золоторогий Тур (Бик) – 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022

У Золоторогому Турі працьовитість і завзятість є сусідами з наполегливістю і упертістю, яка іноді може переходити в лють. Народжені у ці роки – справжні трудоголіки, вимогливі до себе та інших. Вони люблять допомагати іншим, але на дух не переносять, коли їх дурять або хтось лінується, змушуючи їх виконувати всю роботу.

Рік Коня виявиться вдалим у питанні фінансів та роботи, а також принесе багато цікавих подій. Не варто упускати можливостей, також Бику доведеться постаратися бути сміливішим.

Вогнегривий Кінь – 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023

Кінь має такі якості, як: сміливість, вірність, працьовитість, витривалість і відданість. Люди, народжені в рік Вогнегривого Коня – зразкові сім'янини, стримані та романтичні партнери. Представники знаку часто стають лідерами та вміють вести за собою людей.

Коню в рік Коня буде не надто солодко. Без проблем не обійдеться, вам рекомендують заздалегідь закінчити розпочате. 2023 буде насиченим на події, частина з яких залишать свій слід у серці. Головне, це Коню залишатися при своїх інтересах, не нудьгувати і відмовитися від баласту.