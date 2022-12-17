Древнеукраинский гороскоп 2023: что ждет каждый знак в год Огнегривой Лошади

Характеристика Огнегривого Коня

Это благородное животное характеризирует независимость и свободолюбивое. Будущий год пройдет под знаком творчества, вдохновения и семьи.

Говорят, что 2023 год будет очень удачным для инициативных людей, которые готовы прикладывать силы для достижения своих целей. Ведь год Коня – отличное время перемен, период, когда можно и нужно менять свою жизнь.

Конь покровительствует тем людям, которые осознают, что такое свобода и упорство. Животное-тотем поможет вам, если вы не будете лениться и готовы идти к своей цели.

Год под покровительством Коня – идеальный период для создания семьи, начинаний, карьерного роста.

Какой вы знак, и что вас ждет в 2023 году

Темный Сох (Лось) – 1944, 1960, 1976, 1992, 2008, 2024

Представители знака отличаются гордостью, стремлениями к лидерству. Они умеют наделить подопечных силой и волей, смелостью и уверенностью в себе. Несмотря на эти позитивные качества, окружение редко понимает Соха, из-за чего представители знака нередко сталкиваются с одиночеством.

В 2023 году Темный Сох, если приложит максимум усилий, сможет преодолеть все невзгоды и добраться до вершин.

Жаляший Шершень (Оса) – 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009

Представители знака очень не любят сидеть на месте. Огнегривый Конь будет вас уважать за ум и находчивость, и будет покровительствовать, помогая справиться с проблемами, которые выпадут на вторую половину года.

Однако самоуверенность и обман Коню вряд ли придутся по душе. Поэтому Осе стоит прислушиваться к советам и желаниям окружающих.

Притаившейся Лют (Волк) – 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010

Волку свойственны смелость и бесстрашие, а также чуткость и доброта. В год Коня стоит отказаться от хитростей, а добиваться всего честностью и упорством.

В 2023 году при удачном стечении обстоятельств Волк может стать настоящим лидером. Но стоит держать эмоции при себе и не быть категоричными и эгоистичными.

Огненная Векша – 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011

Белки не любят и не могут сидеть без дела, у них очень острый ум, они могут заразить своей энергией всех вокруг. Но в то же время Векша – один из самых противоречивых тотемов. Тем, кому он покровительствует, важно контролировать свои эмоции, уделять много времени саморазвитию, так как в периоды застоя и бездействия они склонны к депрессиям и негативу.

Белке стоит сбавить обороты и не начинать что-то новое до завершения предыдущего. В 2023 году необходимо уделить внимание ментальному здоровью.

Жемчужная Щука – 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012

Щуки обладают спокойствием и мудростью. Часто они – чрезмерно консервативны и излишне самоуверенны. Тем не менее Щуки способны вселить в окружающих внутренний покой и честность.

В год Коня вам предстоит быть менее мнительным. Излишнее чувство вины и жалости ко всем вокруг до добра не доведут.

Бородатая Жаба – 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013

Люди, рожденные под покровительством этого животного, отличаются миролюбивостью, скромностью, уравновешенностью характера, они невероятно хозяйственны и недоверчиво относятся к переменам. Этот знак наделен удивительной природной мудростью, она помогает строить отношения с окружающими и собственную жизнь.

2023-й год Коня поможет стабилизировать эмоциональный фон и немного сбавить обороты. Жабы аккуратны, бережливы и умеют накапливать. Такое поведение обязательно пригодится Жабам и поможет избежать материальных трудностей.

Дикий Вепрь (Кабан) – 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014

Рожденные под этим знаком обладают не только свойственными их тотему выносливостью и напористостью, но и его упрямством. Кроме того Вепри обладают хорошей интуицией.

В год Коня вам нужно быть оптимистом, но при этом подстраиваться под текущие обстоятельства. Вам нужно отказаться от активности, а принимать решения только после тщательного обдумывания. От качества отношений с людьми будет зависеть будущее. Кабану стоит держать эмоции под контролем и не лезть в чужую жизнь.

Белый Филин – 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015

Филин – мудрая и загадочная птица, ведущая уединенный образ жизни. Эти качества свойственны и людям, родившимся в годы Белого Филина. Гороскоп советует им сосредоточиться на духовной самореализации, также среди них часто встречаются экстрасенсы.

Конь оценит творческий подход Филина к жизни, если представитель знака не будет лениться, а только двигаться к успеху. Не стоит гнаться за неким принцем на белом коне из своих мечтаний, а лучше оглянуться вокруг и присмотреться к друзьям. Вас ждет сюрприз!

Шипящий Уж – 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016

Шипящий Уж умеет жить достаточно спокойно, сопровождая все собственной философией. Ужи умеют видеть людей насквозь, угадывать скрытые стороны вещей. В работе представитель знака умеет показать высокий уровень работоспособности, что очень по душе Коню.

В 2023 году Ужу стоит найти того, кто будет готов о нем заботиться и всегда сможет защитить. Тогда вы сможете почувствовать себя по-настоящему счастливым.

Крадущийся Лис – 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017

Для Лисы счастье – это когда работа и дела идут, а в личной жизни все спокойно. Представители знака обладают высоким интеллектом, у них, как правило, отличная интуиция, они чувствуют опасность и редко совершают ошибки.

В 2023 году Лисе предстоит взглянуть на себя прошлую. Год принесет успех, признание. А те, кто не любил и не принимал вас, признает свою ошибку. Без трудностей не обойдется, но представителям знака все по колено - благодаря свойственной сообразительности и находчивости.

Свернувшийся Еж – 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018

Родившиеся под этим знаком могут выпустить колючки, но это скорее защитная реакция. Тотем Свернувшегося Ежа наделяет людей такими качествами, как доброта, ответственность, мягкость, верность. Однако если обстоятельства складываются не очень удачно, они могут спрятать все хорошие черты характера, ощетиниться или уйти в себя.

Конь оценит трепетное отношение Ежа к близким и будет всячески помогать. Однако стоит быть более последовательным в своих действиях, чтобы не потерять поддержку.

Парящий Орел – 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019

Представители знака Парящий Орел – свободолюбивы и не выполняют чужих приказов. Однако по отношению к близким – они очень верные и надежные.

Чтобы в год Коня достичь успеха, стоит не злоупотреблять своей властью, а помогать окружающим, на мир смотреть рационально.

Прядущий Мизгирь (Паук) – 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020

Для людей, которым покровительствует этот тотем, очень важны социальные связи. Без общества и общения они чахнут в прямом смысле этого слова. Это один из наиболее социализированных и при этом склонных к лидерству знаков. Рожденным в эти годы нравится руководить, учить других, при этом они очень ценят традиции, особенно семейные.

В год Коня Пауку лучше держаться компании, чем проводить время в одиночестве. Рабочие поездки и сделки окажутся выгодными и принесут доход. Не нужно поддаваться на провокации, а придерживаться вежливости.

Кричащий Петух – 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021

Тотем наделяет людей такими качествами, как бесстрашие, амбициозность и импульсивность. Рожденным в эти годы нравится быть в центре внимания и обожания. Петухи могут удивлять резкими поступками или заявлениями, но при этом натура у них добрая. Кроме того, это очень верный знак, дом и семья – одни из главных ценностей в их жизни.

Коню симпатизирует преданность Петуха семье. Покровитель будет помогать и оберегать от огромных неприятностей. Однако, Огнегривый Конь может наказать за излишнюю гордость, поэтому не нужно сильно не распушать хвост.

Златорогий Тур (Бык) – 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022

В Златорогом Туре трудолюбие и упорство соседствуют с напористостью и упертостью, которая иногда может переходить в ярость. Рожденные в эти годы – настоящие трудоголики, требовательные к себе и другим. Они любят помогать другим, но на дух не переносят, когда их обманывают или кто-то ленится, заставляя их делать всю работу.

Год Коня окажется удачным в вопросе финансов и работы, а также принесет много интересных событий. Не стоит упускать возможностей, также Быку предстоит постараться быть смелее.

Огнегривый Конь - 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023

Конь обладает такими качествами, как: смелость, верность, трудолюбие, выносливость и преданность. Люди, рожденные в год Огнегривого Коня – примерные семьянины, сдержанные и романтичные партнеры. Представители знака часто становятся лидерами и умеют вести за собой людей.

Коню в год Коня будет не слишком сладко. Без неприятностей не обойдется, вам рекомендуют заранее закончить начатое. 2023 год будет насыщенным на события, часть из которых оставят свой след в сердце. Главное, это Коню оставаться при своих интересах, не хандрить и отказаться от балласта.