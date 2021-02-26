По давней украинской традиции: в Херсоне "казнили" чучело Путина (фото)

Кроме того, активисты сожгли символическую матрешку, окрашенную в цвета флага РФ.

В сети появились фотографии такой публичной экзекуции. Как видно на кадрах, виселицу для чучела установили около памятного монумента в честь погибших героев из Херсонской области, которые отдали жизнь, защищая Украину от оккупантов. На куклу в белой рубашке, пиджаке и брюках, надели маску с фото Путина, и сунули в петлю.

В Херсоне повесили и сожгли опудало Путина (фото: t.me/perepichka_news / ukrinform.ua)

Также люди развернули большие плакаты с надписями "Путин - х*йло", и "Крым будет наш".

Не обошлось и без традиционных файеров.

Акция в Херсоне ко Дню крымского сопротивления российской оккупации (фото: t.me/perepichka_news / ukrinform.ua)

К акции, инициаторами которой выступили представители Херсонского областного отделения Национального корпуса и Херсонской народной "Самообороны", присоединились десятки горожан.

"Мы решили напомнить, что Крым - это Украина. Наша страна является целостной и соборной. А Путину напомнили, где его место в нашей стране. И, если вдруг он решит прийти к нам в Херсон, то его ждет только такая судьба", - рассказал представитель облорганизации Нацкорпуса Никита Тютюнник.

"Это чучело символизирует режим Путина. Внутри - пропаганда пророссийская шариевская ... По давней традиции, в Киевской Руси всегда в конце зимы сжигали чучело в надежде, что все плохое будет сожжено вместе с ним... Мы верим, что оккупанты уйдут из Крыма, из всех временно оккупированных территорий", - прокомментировала агентству "Укринформ" эти инсталляции представитель херсонской Самообороны Инна Усачева.

Она добавила, что газеты, которыми наполнили чучело, нашли в месте, куда сторонники Шария сдавали не розданную ними агитацию.

Отметим, что накануне активисты установили в Херсоне и других городах около административной границей с оккупированным Крымом биллборды с угрожающим посланием Путину в форме четверостишья.

В городах возле админграницы с Крымом установили такие биллборды с "посланием" Путину (фото: t.me/perepichka_news)