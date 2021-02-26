За давньою українською традицією: в Херсоні "стратили" опудало Путіна (фото)

Крім того, активісти спалили символічну матрьошку, яку пофарбували в кольори прапора РФ.

У мережі з'явилися фотографії такої публічної екзекуції. Як видно на кадрах, шибеницю для опудала встановили біля пам'ятного монумента на честь загиблих героїв з Херсонської області, які віддали життя, захищаючи Україну від окупантів. На ляльку в білій сорочці, піджаку і брюках, наділи маску з фото Путіна, і сунули в петлю.

У Херсоні повісили і спалили опудало Путіна (фото: t.me/perepichka_news / ukrinform.ua)

Також люди розгорнули великі плакати з написами "Путін - х*йло", і "Крим буде наш".

Не обійшлося і без традиційних фаєрів.

Акція в Херсоні до Дня кримського опору російської окупації (фото: t.me/perepichka_news / ukrinform.ua)

До акції, ініціаторами якої виступили представники Херсонського обласного відділення Національного корпусу та Херсонській народної Самооборони", долучилися десятки городян.

"Ми вирішили нагадати, що Крим - це Україна. Наша країна є цілісною і соборною. А Путіну нагадали, де його місце в нашій країні. І, якщо раптом він вирішить прийти до нас в Херсон, то його чекає тільки така доля", - розповів представник облорганізації Нацкорпусу Микита Тютюнник.

"Це опудало символізує режим Путіна. Всередині - пропаганда проросійська шаріївська... За давньою традицією, на Київській Русі завжди в кінці зими спалювали опудало у сподіванні, що все погане буде спалене разом з ним... Ми віримо, що окупанти підуть з Криму, з усіх тимчасово окупованих територій", - прокоментувала агентству "Укрінформ" ці інсталяції представник херсонської Самооборони Інна Усачова.

Вона додала, що газети, якими наповнили опудало, знайшли в місці, куди прихильники Шарія здавали не роздану ними агітацію.

Зауважимо, що напередодні активісти встановили в Херсоні та інших містах близько з адміністративним кордоном з окупованим Кримом білборди із загрозливим посланням Путіну у формі чотиривірша.

В містах біля адмінкордону з Кримом встановили такі білборди із "посланням" Путіна (фото: t.me/perepichka_news)