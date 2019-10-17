Давка и крики: в Запорожье люди силой брали секонд-хэнд (видео)

В Запорожье толпа людей штурмовала магазин (Коллаж РБК-Украина)

Люди силой брали дверь магазина, когда он открылся

В Запорожье 16 октября люди штурмом брали магазин секонд-хэнда. Видео этого инидента опубликовали в местном сообществе "Это Запорожье"на странице в Facebook. В ролике видно, как толпа людей пытается скорей ворваться в торговый зал. Люди кричат и возмущаются.

В Запорожье штурмом взяли секонд. #запоріжжя #запорожье Опубліковано Это Запорожье Середа, 16 жовтня 2019 р.

Пользователи сети возмутились произошедшим в комментариях. Люди считают, что так нельзя делать. Некоторых же удивило, что люди устроили жуткую давку.

Так мусорки и стали самым ярким отражением проникновения "в наш незалежний народ України бажаної європейської демократії до якої усім сердцем линуть наші " патріоти".

Зачем штурмовать?

Да, как жаль.

Дикари. Стадо.

Скриншот комментариев (facebook.com/watch)

Как мы ранее писали, в Запорожье начался суд на Виталием Чайковским, который облил бензином и поджег свою 22-летнюю невесту Анастасию Ковалеву прямо на глазах у всех соседей. Девушка получила 90% ожогов всего тела. Более недели медики пытались спасти Анастасию, но все усилия оказались напрасными – она скончалась. На суде Чайковский утверждал, что невесту убивать он не хотел и вообще она загорелась "случайно". Зачем он облил ее бензином – объяснить не смог.