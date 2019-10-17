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Тиснява і крики: у Запоріжжі люди силою брали секонд-хенд (відео)

STYLERЖиття    17.10.2019 - 16:44
Тиснява і крики: у Запоріжжі люди силою брали секонд-хенд (відео)
У Запоріжжі натовп людей штурмував магазин (Колаж РБК-Україна)

У Запоріжжі люди силою брали двері магазину секонд-хенд, коли він відкрився

У Запоріжжі 16 жовтня люди штурмом брали магазин секонд-хенду. Відео цього инидента опублікували в місцевому співтоваристві "Це Запоріжжя"на сторінці в Facebook. У ролику видно, як натовп людей намагається скоріше увірватися в торговий зал. Люди кричать і обурюються.

В Запоріжжі штурмом взяли секонд. #запоріжжя #запоріжжі

Опубліковано Це Запоріжжя Середа, 16 жовтня 2019 р.

Користувачі мережі обурилися в коментарях. Люди вважають, що так не можна робити. Деякі ж здивувались, що люди влаштували страшну тисняву.

  • Так смітники і стали найяскравішим відображенням проникнення "в наш незалежний народ України бажаної європейської демократії до якої усім серцем линуть наші "патріоти".
  • Навіщо штурмувати?
  • Так, як шкода.
  • Дикуни. Стадо.

Тиснява і крики: у Запоріжжі люди силою брали секонд-хенд (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com/watch)

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