Тиснява і крики: у Запоріжжі люди силою брали секонд-хенд (відео)

У Запоріжжі натовп людей штурмував магазин (Колаж РБК-Україна)

У Запоріжжі люди силою брали двері магазину секонд-хенд, коли він відкрився

У Запоріжжі 16 жовтня люди штурмом брали магазин секонд-хенду. Відео цього инидента опублікували в місцевому співтоваристві "Це Запоріжжя"на сторінці в Facebook. У ролику видно, як натовп людей намагається скоріше увірватися в торговий зал. Люди кричать і обурюються.

В Запоріжжі штурмом взяли секонд. #запоріжжя #запоріжжі Опубліковано Це Запоріжжя Середа, 16 жовтня 2019 р.

Користувачі мережі обурилися в коментарях. Люди вважають, що так не можна робити. Деякі ж здивувались, що люди влаштували страшну тисняву.

Так смітники і стали найяскравішим відображенням проникнення "в наш незалежний народ України бажаної європейської демократії до якої усім серцем линуть наші "патріоти".

Навіщо штурмувати?

Так, як шкода.

Дикуни. Стадо.

Скріншот коментарів (facebook.com/watch)

Як ми раніше писали, у Запоріжжі розпочався суд на Віталієм Чайковським, який облив бензином і підпалив свою 22-річну наречену Анастасію Ковальову прямо на очах у всіх сусідів. Дівчина отримала 90% опіків всього тіла. Більше тижня медики намагалися врятувати Анастасію, але всі зусилля виявилися марними – вона померла. На суді Чайковський стверджував, що наречену вбивати він не хотів і взагалі вона загорілася "випадково". Навіщо він облив її бензином – пояснити не зміг.