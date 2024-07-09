Не робіть цього: дерматолог розповіла, що може статись, якщо давити прищі

Коли на обличчі з’являється прищ, то усі намагаються його швидко видалити. Однак, в результаті можна завдати великої шкоди шкірі. Варто знати про усі ризики.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дерматолога Наталії Попової.
Певно в кожної дівчини напередодні важливої події чесалися руки видавити прища на обличчя, але ж мало хто задумується в цей момент про наслідки.
Важливо пам'ятати, що завжди є ризик, що ви зробите це неправильно та інфікуєте це місце. Найгірше що може статися - сепсис!
Інші наслідки таких дій:
"Тому перш ніж лізти руками до чергового прищика, добре подумайте, чи вартує воно того", - зазначила лікар.
Це підшкірні елементи незапального характеру, утворені внаслідок скупчення шкірного сала й епідермісу. Косметологи можуть видалити їх під час чистки, а от власноруч їх давити все ж не варто: є ризик ще більше травмувати шкіру.
Такі прищі категорично не можна давити. Оскільки в них немає гною, то ви тільки травмуєте шкіру.Призупинити запалення на стадії вузлика допоможуть місцеві засоби із саліциловою кислотою та бензоїл пероксидом.
Важливо, що гній може вийти й сам собою, але за потреби такі прищики можна видавити.
Не можна давити прищі біля носа та над верхньою губою. У цій зоні дуже сильне кровопостачання, звідси венозні судини відносять кров у глибину черепа. Якщо необережно видавити там прищ, то можна отримати глибоке запалення.
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