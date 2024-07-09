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Не делайте этого: дерматолог рассказала, что может произойти, если давить прыщи

Почему нельзя давить прыщи на коже (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Когда на лице появляется прыщ, все стараются его быстро удалить. Однако, в результате можно нанести большой вред коже. Следует знать обо всех рисках.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога Натальи Поповой.

Что может произойти

Вероятно у каждой девушки накануне важного события чесались руки выдавить прыща на лице, но мало кто задумывается в этот момент о последствиях.

Важно помнить, что всегда есть риск, что вы сделаете это неправильно и инфицируете это место. Хуже всего что может произойти - сепсис!

Другие последствия таких действий:

  • постакне (рубцы, пигментация), на устранение которых потом уходит немало времени и не всегда можно добиться конечного результата, а значит есть риск, что шрам на лице останется на всю жизнь
  • травмируются капилляры и кровеносные сосуды, в результате чего образуются синюшные или красные застойные пятна
  • нельзя использовать активы, ведь ни в коем случае нельзя их наносить на открытую рану, а значит лечение не будет таким эффективным и мы не увидим желаемого результата

"Поэтому, прежде чем лезть руками к очередному прыщику, хорошо подумайте, стоит ли оно того", - отметила врач.

Виды прыщей

Закрытые комедоны

Это подкожные элементы невоспалительного характера, образованные в результате скопления кожного сала и эпидермиса. Косметологи могут удалить их во время чистки, а вот собственноручно их давить все же не стоит: есть риск еще больше травмировать кожу.

Красные узелки

Такие прыщи категорически нельзя давить. Поскольку у них нет гноя, то вы только травмируете кожу. Приостановить воспаление на стадии узелка помогут местные средства с салициловой кислотой и бензоил пероксидом.

Прыщи с гноем

Важно, что гной может получиться и сам собой, но при необходимости такие прыщики можно выдавить.

Нельзя давить прыщи возле носа и над верхней губой. В этой зоне очень сильно кровоснабжение, отсюда венозные сосуды относят кровь в глубину черепа. Если неосторожно выдавить там прыщ, можно получить глубокое воспаление.

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