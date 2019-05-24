Давайте не о политике: охранники Зеленского ударили журналиста

Охрана президента Украины Владимира Зеленского ударила журналиста на iForum. Подробности инцидента сообщили на странице Telegram-канала "Катимся!"

Пострадавшего журналиста зовут Юрий Смирнов, он специальный корреспондент издания LIGA.net. Он вместе с другими журналистами ждал президента Зеленского возле сцены на iForum. Но президент общаться с ними не захотел, согласился сделать селфи, сделал круг по павильону и уехал.

Президента сопровождала большая группа охранников, которая действовала довольно грубо и из-за этого пострадал журналист.

"Целый автобус Управления госохраны приехал сопровождать Зеленского. Три раза дали локтем в живот, ноги оттоптали", - цитирует слова Смирнова Telegram-канал.

Скриншот поста (telegram.org/Katimsya)

Президент Зеленский на iForum (president.gov.ua)

Позже Юрий Смирнов более детально объяснил ситуацию на iForum в своей колонке на сайте LIGA.net.

Он рассказал, что ряд СМИ слишком буквально восприняли информацию об избиении и по факту у Смирнова после локтей охраны президента не осталось даже синяков.

Смирнов объяснил, что на крупных мероприятиях охрана президента всегда берет его в круг и не дает людям возможность подойти ближе, а все посетители обязательно осматриваются и проходят рамки металлодетектора.

"Чтобы Зеленский мог пройти в толпе, круг бодигардов "расчищал" всех, кто встречался на пути. Да, я понимаю сложность этой работы. Но убежден, что делать это можно намного демократичнее", - отметил журналист и добавил, что журналист, который был предварительно осмотрен и который ведет съемку поднятыми руками, вряд ли несет потенциальную угрозы.

Президент Зеленский на iForum (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Но даже когда я уже был позади Зеленского и круга его охранников, ко мне подбежал УДОшник, твердо взял меня за руку и буквально передвинул на пару метров назад. В чем была необходимость таких мер, не знаю. Я не бежал, не делал резких движений. Наоборот, в момент неожиданного решения охранника я уже почти остановился, поскольку Зеленский направлялся к выходу, и я понял бесперспективность попытки задать ему вопрос. До этого, когда около десятка журналистов с камерами в руках пытались задавать Зеленскому вопросы, бодигарды не стеснялись использовать руки. Они бесцеремонно оттесняли любого, даже того, кто явно находился сзади Зеленского. При отталкивании журналистов от Зеленского (по-другому назвать это сложно) я и получил несколько раз локтем в живот", - добавил Смирнов.

Он отметил, что это не были целенаправленные удары охранников, а всего лишь классическое поведение УДОшников, которые во время охраны объекта могут делать все, что хотят.

Напомним, ранее мы писали о том, что в социальных сетях отреагировали на заявление Зеленского о России.

А также рассказывали о том, что петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество подписей.