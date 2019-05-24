Давайте не про політику: охоронці Зеленського вдарили журналіста

Охорона президента України Володимира Зеленського вдарила журналіста на iForum. Подробиці інциденту повідомили на сторінці Telegram-каналу "Катимся!"

Постраждалого журналіста звуть Юрій Смирнов, він спеціальний кореспондент видання LIGA.net. Він разом з іншими журналістами чекав президента Зеленського біля сцени на iForum. Але президент спілкуватися з ними не захотів, погодився зробити селфи, зробив коло по павільйону і поїхав.

Президента супроводжувала велика група охоронців, яка діяла досить грубо і через це постраждав журналіст.

"Цілий автобус Управління держохорони приїхав супроводжувати Зеленського. Три рази дали ліктем у живіт, ноги повідтоптували", - цитує слова Смирнова Telegram-канал.

Скріншот поста (telegram.org/Katimsya)

Президент Зеленський на iForum (president.gov.ua)

Пізніше Юрій Смирнов більш детально пояснив ситуацію на iForum у своїй колонці на сайті LIGA.net.

Він розповів, що ряд ЗМІ занадто буквально сприйняли інформацію про побиття і за фактом у Смирнова після ліктів охорони президента не залишилося навіть синців.

Смирнов пояснив, що на великих заходах охорона президента завжди бере його в коло і не дає людям можливість підійти ближче, а всі відвідувачі обов'язково оглядаються і проходять рамки металодетектора.

"Щоб Зеленський міг пройти в натовпі, коло бодігардів "розчищали" всіх, хто зустрічався на шляху. Так, я розумію складність цієї роботи. Але переконаний, що робити це можна набагато демократичніше", - зазначив журналіст і додав, що журналіст, який був попередньо оглянутий і який веде зйомку піднятими руками, навряд чи несе потенційну загрозу.

Президент Зеленський на iForum (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Але навіть коли я вже був позаду Зеленського та кола його охоронців, до мене підбіг УДОшник, твердо взяв мене за руку і буквально пересунув на пару метрів назад. У чому була необхідність таких заходів, не знаю. Я не біг, не робив різких рухів. Навпаки, в момент несподіваного рішення охоронця я вже майже зупинився, оскільки Зеленський прямував до виходу, і я зрозумів безперспективність спроби задати йому питання. До цього, коли близько десятка журналістів з камерами в руках намагалися ставити Зеленському питання, бодігарди не соромилися використовувати руки. Вони безцеремонно відтісняли будь-кого, навіть того, хто явно знаходився позаду Зеленського. При відштовхуванні журналістів від Зеленського (по-іншому назвати це складно) я і отримав кілька раз ліктем в живіт", - додав Смирнов.

Він зазначив, що це не були цілеспрямовані удари охоронців, а всього лише класична поведінка УДОшников, які під час охорони об'єкта можуть робити все, що хочуть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у соціальних мережах відреагували на заяву Зеленського про Росію.

А також розповідали про те, що петиція про відставку Зеленського набрала потрібну кількість підписів.