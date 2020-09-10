Давали пюре с селедкой: Ефремов рассказал, как ему сидится в тюрьме

Актер Михаил Ефремов был осужден на 8 лет колонии общего режима за совершение смертельного ДТП в центре Москвы. Его отправили отбывать наказание сначала в СИЗО "Водники", где он должен пройти период карантина.

Ефремов рассказал, что его содержат в стандартной камере на 8 мест. Там две одноярусные кровати и четыре двухъярусные. Ефремову досталась кровать без соседей. Также в камере есть стол для всех заключенных и книжная полка. В углу стоит телевизор, на котором есть около 10 каналов. Есть радио, где крутят классику. Об этом артист рассказал в интервью для российского издания "МК".

В камере находится туалетная кабинка, которая отделена перегородками и есть дверь, которая не закрывается. Вместе с Ефремовым в камере находится еще два человека, один из них гражданин Беларуси. Камера для курящих, хотя в этом СИЗО треть камер для не курящих. В СИЗО есть спортзал, но актер отметил, что он не спортсмен. Ему тяжело даже подняться на крышу 7-го этажа на прогулочную площадку.

"Чувствую себя более-менее. Болезней, которые препятствуют содержанию под стражей, как я понял, у меня нет. На прогулки на крышу седьмого этажа подниматься непросто. Но вообще ходить полезно. Я не спортсмен", - рассказал Ефремов.

Он добавил, что уже пообщался с местным психологом и отметил, что кормят в СИЗО нормально.

"Вообще тут все хорошо. Кормят нормально. Вчера вечером дали пюре с вареной селедкой. Сегодня уже успел позавтракать овсяной кашей. Деньги на счету есть, я уже заказал что-то в ларьке", - рассказал актер и признался, что пользоваться платной услугой по доставке комплексных обедов пока не собирается. Также ему не интересны шахматы или шашки.

"Я не игрок. Я лучше почитаю. С собой у меня были книги Прилепина, Авдеенко. Ну и в камере много еще литературы всякой. Вчера футбол показывали. Смотрел. Про себя не смотрю. Мне не хочется это делать. Насмотрелся, пока был на домашнем аресте. Я хочу потеряться. Потерять сознание. Мне нужно время. Дней пять, может, неделя, чтобы во всем разобраться", - добавил Михаил Ефремов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ефремов заявил о том, что адвокат его подставил.

А также мы рассказывали о том, что Михаил Ефремов мог покончить с собой в СИЗО.