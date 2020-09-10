Давали пюре з оселедцем: Єфремов розповів, як йому сидиться в тюрмі

Актор Михайло Єфремов був засуджений на 8 років колонії загального режиму за вчинення смертельної ДТП в центрі Москви. Його відправили відбувати покарання спочатку в СІЗО "Водники", де він повинен пройти період карантину.

Єфремов розповів, що його тримають в стандартній камері на 8 місць. Там два одноярусних ліжка і чотири двоярусних. Єфремову дісталося ліжко без сусідів. Також в камері є стіл для всіх ув'язнених і книжкова полиця. У кутку стоїть телевізор, на якому є близько 10 каналів. Є радіо, де крутять класику. Про це артист розповів в інтерв'ю для російського видання "МК".

У камері знаходиться туалетна кабінка, яка відокремлена перегородками та є двері, які не закриваються. Разом з Єфремовим у камері знаходиться ще дві людини, один з них громадянин Білорусі. Камера для курців, хоча в цьому СІЗО третина камер для не курців. У СІЗО є спортзал, але актор зазначив, що він не спортсмен. Йому важко навіть піднятися на дах 7-го поверху на прогулянковий майданчик.

"Відчуваю себе більш-менш. Хвороб, які перешкоджають утриманню під вартою, як я зрозумів, у мене немає. На прогулянки на дах сьомого поверху підійматися непросто. Але взагалі ходити корисно. Я не спортсмен", - розповів Єфремов.

Він додав, що вже поспілкувався з місцевим психологом і зазначив, що годують в СІЗО нормально.

"Взагалі тут все добре. Годують нормально. Вчора ввечері дали пюре з вареним оселедцем. Сьогодні вже встиг поснідати вівсяною кашею. Гроші на рахунку є, я вже замовив щось в кіоску", - розповів актор зізнався, що користуватися платною послугою доставлення комплексних обідів поки що не збирається. Також йому не цікаві шахи або шашки.

"Я не гравець. Я краще почитаю. З собою у мене були книги Прілепіна, Авдєєнко. Ну і в камері ще багато всякої літератури. Вчора футбол показували. Дивився. Про себе не дивлюся. Мені не хочеться це робити. Надивився, поки був на домашньому арешті. Я хочу загубитися. Втратити свідомість. Мені потрібен час. Днів п'ять, може, тиждень, щоб у всьому розібратися", - додав Михайло Єфремов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Єфремов заявив про те, що адвокат його підставив.

А також ми розповідали про те, що Михайло Єфремов міг накласти на себе руки в СІЗО.