Вот что даст человеку ежедневное употребление рыбы: результат будет ошеломляющий

От лосося до сардин, от атлантической сельди до атлантической скумбрии, есть множество преимуществ для здоровья от употребления рыбы в пищу.

Богатая белком, витаминами и минералами, рыба также является низкокалорийной пищей с нулевым содержанием углеводов, наполненной полиненасыщенными жирными кислотами, типом полезного жира, который подпадает под категорию основных питательных веществ.

Защищает сердце

Чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, достаточно употреблять еженедельно 175 г рыбы. Ученые отмечают, что людям, которые едят рыбу регулярно, можно не опасаться сердечного приступа.

А если у человека уже диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы, то вероятность инсульта при регулярном употреблении рыбы снижается в разы.

Медики рекомендуют употреблять не менее двух порций жирной рыбы в неделю: лосось, сардины, форель, тунец.

Прогоняет депрессию

Исследования показывают, что насыщение организма Омега-3 и здоровье мозга между собой взаимосвязаны. Регулярное употребление рыбы значительно снижает проявление депрессивных состояний.

Данный факт подтверждают и жители Тайваня, Гонконга, Японии, которые едят много рыбы - там уровень депрессии значительно ниже.

Здоровье мозга

Самое полезное вещество в рыбе - это Омега-3, которая обладает сильными противовоспалительными свойствами, помогает восстановить мозг после повреждений, бережет мозг от старения. А еще Омега-3 помогает организму бороться с токсинами, которые содержатся в загрязнениях окружающей среды.

Убирает воспаление суставов

Исследование показало, что употребление рыбы два-три раза в неделю при ревматоидном артрите снижает болезненные симптомы в несколько раз. У людей, которые употребляют рыбу пару раз в месяц, таких результатов замечено не было.

Улучшает сон

Регулярное употребление рыбы помогает нормализовать сон. Ученые связывают это с высоким содержанием DHA и EPA, которые сильно влияют на качество и продолжительность сна. Омега3 может влиять на высвобождение мелатонина и это помогает улучшить сон.

Для этого стоит есть рыбу не менее трех раз в неделю и отдавать предпочтение лососю.