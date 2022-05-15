Ось що дасть людині щоденне вживання риби: результат буде приголомшливий

Від лосося до сардин, від атлантичного оселедця до атлантичної скумбрії, є безліч переваг для здоров'я від вживання риби в їжу.

Багата білком, вітамінами та мінералами, риба також є низькокалорійною їжею з нульовим вмістом вуглеводів, наповненою поліненасиченими жирними кислотами, типом корисного жиру, який підпадає під категорію основних поживних речовин.

Захищає серце

Щоб знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, досить вживати щотижня 175 г риби. Вчені відзначають, що людям, які їдять рибу регулярно, можна не побоюватися серцевого нападу.

А якщо у людини вже діагностовано захворювання серцево-судинної системи, то ймовірність інсульту при регулярному вживанні риби знижується в рази.

Медики рекомендують вживати не менше двох порцій жирної риби в тиждень: лосось, сардини, форель, тунець.

Проганяє депресію

Дослідження показують, що насичення організму Омега-3 і здоров'я мозку між собою взаємопов'язані. Регулярне вживання риби значно знижує прояв депресивних станів.

Даний факт підтверджують і жителі Тайваню, Гонконгу, Японії, які їдять багато риби - там рівень депресії значно нижче.

Здоров'я мозку

Найкорисніша речовина в рибі - це Омега-3, яка володіє сильними протизапальними властивостями, допомагає відновити мозок після пошкоджень, береже мозок від старіння. А ще Омега-3 допомагає організму боротися з токсинами, які містяться в забрудненнях навколишнього середовища.

Прибирає запалення суглобів

Дослідження показало, що вживання риби два-три рази на тиждень при ревматоїдному артриті знижує хворобливі симптоми в кілька разів. У людей, які вживають рибу пару раз на місяць, таких результатів помічено не було.

Покращує сон

Регулярне вживання риби допомагає нормалізувати сон. Вчені пов'язують це з високим вмістом DHA та EPA, які сильно впливають на якість і тривалість сну. Омега3 може впливати на вивільнення мелатоніну і це допомагає поліпшити сон.

Для цього варто їсти рибу не менше трьох разів на тиждень і віддавати перевагу лососю.