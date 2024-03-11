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Даша Квіткова разом із 2-річним сином Левом потрапила до лікарні

Даша Квіткова з сином (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова опинилася разом із 2-річним сином Левом у лікарні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Деталі

Інфлюенсерка опублікувала stories з лікарні, і повідомила, що провела там усі вихідні із сином.

"Наші вихідні пройшли так. Я відмінила багато роботи і ми катались з поверху на поверх", - розповіла Квіткова.

Даша Квіткова з сином потрапили до лікарні (фото: instagram.com/kvittkova)

Що саме трапилось - вона розкривати не стала, але поділилася, що Лев вже почувається набагато краще.

"Левчику вже краще, але ми ще не дома", - написала Даша.

Даша Квіткова з сином потрапили до лікарні (фото: instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна народився у 2021 році, через рік після їхнього весілля.

Напередодні дворіччя хлопчика пара офіційно розлучилася. Домовленостей про поділ майна та опіку над дитиною вони досягли без судів.

Нещодавно Квіткова назвала імена відомих холостяків, з якими пішла б на побачення.

Також блогерка вразила схожістю 2-річного сина з актором "Сам удома".

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