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Даша Квиткова вместе с 2-летним сыном Львом попала в больницу

Даша Цветкова с сыном (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова оказалась вместе с 2-летним сыном Львом в больнице.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

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Инфлюэнсерша опубликовала stories из больницы, и сообщила, что провела там все выходные с сыном.

"Наши выходные прошли так. Я отменила много работы и мы катались с этажа на этаж", - рассказала Квиткова.

Даша Квиткова с сыном попали в больницу (фото: instagram.com/kvittkova)

Что именно случилось - она раскрывать не стала, но поделилась, что Лев уже чувствует себя гораздо лучше.

"Львчику уже лучше, но мы еще не дома", - написала Даша.

Даша Квиткова с сыном попали в больницу (фото: instagram.com/kvittkova)

Напомним, что сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина родился в 2021 году, через год после их свадьбы.

В преддверии двухлетия мальчика пара официально развелась. Договоренности о разделе имущества и опеке над ребенком они достигли без судов.

Недавно Квиткова назвала имена известных холостяков, с которыми пошла бы на свидание.

Также блогерша поразила сходством 2-летнего сына с актером "Один дома".

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