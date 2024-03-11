Даша Квиткова вместе с 2-летним сыном Львом попала в больницу

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова оказалась вместе с 2-летним сыном Львом в больнице.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Инфлюэнсерша опубликовала stories из больницы, и сообщила, что провела там все выходные с сыном.
"Наши выходные прошли так. Я отменила много работы и мы катались с этажа на этаж", - рассказала Квиткова.
Даша Квиткова с сыном попали в больницу (фото: instagram.com/kvittkova)
Что именно случилось - она раскрывать не стала, но поделилась, что Лев уже чувствует себя гораздо лучше.
"Львчику уже лучше, но мы еще не дома", - написала Даша.
Даша Квиткова с сыном попали в больницу (фото: instagram.com/kvittkova)
Напомним, что сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина родился в 2021 году, через год после их свадьбы.
В преддверии двухлетия мальчика пара официально развелась. Договоренности о разделе имущества и опеке над ребенком они достигли без судов.
Недавно Квиткова назвала имена известных холостяков, с которыми пошла бы на свидание.
Также блогерша поразила сходством 2-летнего сына с актером "Один дома".