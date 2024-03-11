Даша Квиткова вместе с 2-летним сыном Львом попала в больницу

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Инфлюэнсерша опубликовала stories из больницы, и сообщила, что провела там все выходные с сыном.

"Наши выходные прошли так. Я отменила много работы и мы катались с этажа на этаж", - рассказала Квиткова.

Даша Квиткова с сыном попали в больницу (фото: instagram.com/kvittkova)

Что именно случилось - она раскрывать не стала, но поделилась, что Лев уже чувствует себя гораздо лучше.

"Львчику уже лучше, но мы еще не дома", - написала Даша.

Даша Квиткова с сыном попали в больницу (фото: instagram.com/kvittkova)

Напомним, что сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина родился в 2021 году, через год после их свадьбы.

В преддверии двухлетия мальчика пара официально развелась. Договоренности о разделе имущества и опеке над ребенком они достигли без судов.