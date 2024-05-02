UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Даша Квіткова прогулялась по Києву в образі справжньої леді (фото)

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Юлія Любченко

Даша Квіткова - відома українська інфлюенсерка, яка полюбляє ділитися з підписниками деталями свого життя, а також луками, які вона складає. Цього разу Даша підкорила образом леді на вулицях Києва.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Даші.

Даша Квіткова зачарувала цікавим образом посеред Києва 

Даша - це та сама блогерка, за життям якої стежить майже 2 мільйони людей, саме тому її аудиторія розділяється на кілька секторів інтересу, дехто цікавиться особистим життям, дехто спортом, хтось захоплений Дашею, як сильною молодою жінкою, а хтось любить роздивлятися луки Квіткової. 

І Даша дійсно завжди виглядає дуже стильно та сучасно, так, наприклад, дівчина показала образ, у якому прогулялась по теплому весняному Києву. 

Квіткова одягнула чорні брюки вільного крою, класичну білу сорочку, яку вирішила не заправляти у штани та доповнила образ чорною жилеткою, великою сумкою і червоними туфлями з гострим носком. 

Даша Квіткова гуляє у стильному образі по Києву (фото: instagram.com/kvittkova)

Все в образі Даші виглядає гармонійно та цікаво, адже речі класичні, кольори спокійні та універсальні, і дуже пасують блогерці. А оскільки Даша гуляла вулицями Києва, то не втрималась і присвятила цілий допис щирій любові до цього міста. 

"У серці Києва пульсує неповторний ритм, зітканий із поспіху життя та нескінченних можливостей", - пише Даша свої відчуття стосовно Києва. 

"Головний шарм міста - люди. Кожен зі своїм стилем, сяйвом та глибиною історією. В наших українських очах - завжди горить вогонь пристрасті до життя. Київ - це не просто місто, це стан душі. У його просторах кожен може знайти щось своє, неймовірно цінне та унікальне. Киїєвусік - це про вдома", - каже Квіткова про улюблене місто.

Даша Квіткова гуляє у стильному образі по Києву (фото: instagram.com/kvittkova)

Читайте РБК-Україна в Google News
Даша КвітковаМодні трендиБлогерка