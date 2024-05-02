Даша Квиткова прогулялась по Киеву в образе настоящей леди (фото)

Даша Квиткова очаровала интересным образом посреди Киева

Даша - это та самая блогерша, за жизнью которой следит почти 2 миллиона человек, именно поэтому ее аудитория разделяется на несколько секторов интереса, некоторые интересуются личной жизнью, некоторые спортом, кто-то увлечен Дашей, как сильной молодой женщиной, а кто-то любит рассматривать луки Квитковой

И Даша действительно всегда выглядит очень стильно и современно, так, например, девушка показала образ, в котором прогулялась по теплому весеннему Киеву.

Квиткова надела черные брюки свободного кроя, классическую белую рубашку, которую решила не заправлять в штаны и дополнила образ черной жилеткой, большой сумкой и красными туфлями с острым носком.

Даша Квиткова гуляет в стильном образе по Киеву (фото: instagram.com/kvittkova)

Все в образе Даши выглядит гармонично и интересно, ведь вещи классические, цвета спокойные и универсальные, и очень подходят блогерше. А поскольку Даша гуляла по улицам Киева, то не удержалась и посвятила целый пост искренней любви к этому городу.

"В сердце Киева пульсирует неповторимый ритм, сотканный из спешки жизни и бесконечных возможностей", - пишет Даша свои ощущения по отношению к Киеву.

"Главный шарм города - люди. Каждый со своим стилем, сиянием и глубиной историей. В наших украинских глазах - всегда горит огонь страсти к жизни. Киев - это не просто город, это состояние души. В его просторах каждый может найти что-то свое, невероятно ценное и уникальное. Киевусик - это про дома", - говорит Квиткова о любимом городе.

Даша Квиткова гуляет в стильном образе по Киеву (фото: instagram.com/kvittkova)