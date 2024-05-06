Даша Квіткова показала, як стилізувати леопардові джинси у повсякденному житті (відео)

Даша Квіткова показала, як носити леопардові джинси

Леопардові речі цього року стали дуже трендовими, адже їх можна поєднати з будь-чим, головне, щоб це виглядало дорого та доречно.

Принт леопард вже багато років не виходить з моди, щоправда, дехто вважає його занадто вичурним та відвертим. А деякі жінки навпаки полюбляють такі речі, бо саме вони допомагають розкрити жіночність та бути більш сміливою і яскравою.

Оскільки Квіткова саме з тих жінок, які полюбляють яскравість у поєднанні з класикою, вона не соромиться носити леопардові принти.

Так, наприклад, у новому відео, де вона збирається у справах, блогерка показала, як стилізувати леопардові джинси з класичними речами.

Дарія одягнула чорну кофтинку без бретелей, темні леопардові джинси, білі носки, кросівки та завершила свій лук чорним піджаком у стилі оверсайз коричневого кольору.

Інфлюєнсерка підкреслила талію тонкою стрічкою з тканини та взяла чорну сумку та окуляри.

Цілком образ Квіткової вийшов цікавим та оригінальним, адже поєднує в собі найтрендовіші кольори та принти.