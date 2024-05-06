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Даша Квиткова оригинально стилизировала леопардовые джинсы в повседневной жизни (видео)

Даша Цветкова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Юлия Любченко

Даша Квиткова – очень модная и молодая женщина, за стилем и жизнью которой следит невероятное количество людей. На этот раз она показала, как носить джинсы леопарда.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео блоггерши.

Даша Квиткова показала, как носить леопардовые джинсы

Леопардовые вещи в этом году стали очень трендовыми, ведь их можно соединить с чем-либо, главное, чтобы это выглядело дорого и уместно.

Принт леопард уже много лет не выходит из моды, правда, некоторые считают его слишком вычурным и откровенным. А некоторые женщины наоборот любят такие вещи, потому что именно они помогают раскрыть женственность и быть смелее и ярче.

Поскольку Квиткова именно из тех женщин, которые любят яркость в сочетании с классикой, она не стесняется носить леопардовые принты.

Так, например, в новом видео, где она собирается по делам, блогерша показала, как стилизовать леопардовые джинсы с классическими вещами.

Дарья надела черную блузку без бретелей, темные леопардовые джинсы, белые носки, кроссовки и завершила свой лук черным пиджаком в стиле оверсайз коричневого цвета.

Инфлюенсерша подчеркнула талию тонкой лентой из ткани и взяла черную сумку и очки.

В целом образ Квитковой получился интересным и оригинальным, ведь сочетает в себе самые трендовые цвета и принты.

 

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