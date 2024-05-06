Даша Квиткова оригинально стилизировала леопардовые джинсы в повседневной жизни (видео)

Даша Квиткова – очень модная и молодая женщина, за стилем и жизнью которой следит невероятное количество людей. На этот раз она показала, как носить джинсы леопарда.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео блоггерши.
Леопардовые вещи в этом году стали очень трендовыми, ведь их можно соединить с чем-либо, главное, чтобы это выглядело дорого и уместно.
Принт леопард уже много лет не выходит из моды, правда, некоторые считают его слишком вычурным и откровенным. А некоторые женщины наоборот любят такие вещи, потому что именно они помогают раскрыть женственность и быть смелее и ярче.
Поскольку Квиткова именно из тех женщин, которые любят яркость в сочетании с классикой, она не стесняется носить леопардовые принты.
Так, например, в новом видео, где она собирается по делам, блогерша показала, как стилизовать леопардовые джинсы с классическими вещами.
Дарья надела черную блузку без бретелей, темные леопардовые джинсы, белые носки, кроссовки и завершила свой лук черным пиджаком в стиле оверсайз коричневого цвета.
Инфлюенсерша подчеркнула талию тонкой лентой из ткани и взяла черную сумку и очки.
В целом образ Квитковой получился интересным и оригинальным, ведь сочетает в себе самые трендовые цвета и принты.
Раньше мы рассказывали, что Даша Квиткова прогулялась по Киеву в образе настоящей леди.
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