Даша Квиткова оригинально стилизировала леопардовые джинсы в повседневной жизни (видео)

Даша Квиткова показала, как носить леопардовые джинсы

Леопардовые вещи в этом году стали очень трендовыми, ведь их можно соединить с чем-либо, главное, чтобы это выглядело дорого и уместно.

Принт леопард уже много лет не выходит из моды, правда, некоторые считают его слишком вычурным и откровенным. А некоторые женщины наоборот любят такие вещи, потому что именно они помогают раскрыть женственность и быть смелее и ярче.

Поскольку Квиткова именно из тех женщин, которые любят яркость в сочетании с классикой, она не стесняется носить леопардовые принты.

Так, например, в новом видео, где она собирается по делам, блогерша показала, как стилизовать леопардовые джинсы с классическими вещами.

Дарья надела черную блузку без бретелей, темные леопардовые джинсы, белые носки, кроссовки и завершила свой лук черным пиджаком в стиле оверсайз коричневого цвета.

Инфлюенсерша подчеркнула талию тонкой лентой из ткани и взяла черную сумку и очки.

В целом образ Квитковой получился интересным и оригинальным, ведь сочетает в себе самые трендовые цвета и принты.