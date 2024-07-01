7 ошибок во время уборки, которые делают зеркала тусклыми

Полировка зеркала - казалось бы, простая задача, но многим так и не удается достичь хрустальной поверхности. И после часов уборки на зеркале становятся заметные полосы, делающие стекло тусклым. Однако на самом деле к этому приводят некоторые привычки в уборке.

Об ошибках в уборке, делающих зеркало тусклым, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Вы не чистите зеркало предварительно

Это может показаться раздражающим дополнительным шагом, однако это влияет на результат. Если зеркало загрязнено, советуют сначала удалить пыль сухой тряпкой из микрофибры - чтобы не намочить пыль и не заставить ее прилипнуть к зеркалу.

Количество разводов может снизиться, если сначала удалить зубную пасту или другие загрязнения с помощью уксуса или спирта; таким образом, пятна не превратятся в полосы.

Используете одну тряпку для чистки и полировки

Большинство людей убирают за один раз. Сначала зеркало кажется великолепным, однако затем становится мутным и покрытым разводами от оставленной влаги.

Профессиональные уборщики рекомендуют использовать два бумажных полотенца (или тряпки): первое для чистки, а второе, сухое - чтобы отполировать разводы.

Используете неправильную тряпку

Существует мнение, что бумажные полотенца хуже всего подходят для чистки зеркал - как будто они оставляют много ворсинок. Однако, по словам экспертов по клинингу, тряпки также не впитывают влагу и оставляют разводы.

Лучшим вариантом считаются салфетки из микрофибры с плоским плетением - они поднимают жир и грязь, впитывают жидкость и оставляют после себя блеск без разводов.

К тому же крайне важно использовать чистую тряпку - не используйте ту самую тряпку, которой вы протирали 12 других поверхностей в вашем доме. Иначе вы просто размажете грязь по зеркалам.

Опрыскиваете тряпку вместо стекла

По мнению специалистов по уборке, следует распиливать спрей непосредственно на зеркало. Это обеспечит полное покрытие всех участков поверхности и полную очистку - ни один участок не будет пропущен.

Ведь, если на тряпку нанесено недостаточно чистящего средства, жидкость высохнет до того, как вы сможете полностью очистить зеркало.

Используете недостаточно чистящего средства

Если вы наносите недостаточно средства на зеркало, впоследствии вы можете заметить полосы - ведь в этом случае спрея для чистки просто недостаточно, чтобы оно было действенным.

Кроме специальных спреев, можно сделать чистящее средство самостоятельно - для этого советуют смешать в пропорции 1:1 белый уксус и воду.

Если на зеркале есть налет (например, от зубной пасты), попробуйте добавить в раствор чайную ложку кукурузного крахмала. Мелкая зернистость кукурузного крахмала помогает удалить грязь, не царапая зеркальное покрытие.

Вытираете зеркало круговыми движениями

По мнению экспертов по клинингу, вытирание круговыми движениями - плохая идея. Таким образом вы просто размазываете грязь по участку, который только что очистили.

Вместо этого рекомендуют вытирать зеркала движениями в виде буквы "S", начиная с правого верхнего угла, переходя к левому верхнему углу, а затем вернуться к правой стороне движением по диагонали.

Вы не осматриваете зеркало при ярком освещении

Последний шаг, который вы должны сделать перед тем, как завершить работу - это наклонить голову и осмотреть зеркало под углом, с включенным светом. Или же убирать, время от времени осматривая зеркало с разных углов.

Это позволит вам сразу заметить любые полосы - и быстро убрать разводы, сделав зеркало кристально чистым.