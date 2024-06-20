Як не треба пилососити: 10 помилок, які тільки поширять бруд

Витирання пилу та прибирання забирає багато часу і зусиль, тож останнє, що всі хочуть зробити - це прибирати безлад ще раз. Хоча прибирання пилососом здається простою справою, насправді існує безліч способів розкидати пил і сміття по всій оселі.

Про помилки в прибиранні з пилососом, через які бруд лише поширюється, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Прибирання твердої підлоги з обертовою щіткою

Якщо використовувати один вертикальний пилосос з обертовою щіткою для прибирання килимів, килимових покриттів і паркетної підлоги, це створить більше безладу. Адже вертикальні пилососи з обертовими щітками призначені насамперед для килимів.

При використанні на твердих підлогах щітка, що обертається, може розкидати сміття, а не збирати його, що призводить до неефективного прибирання.

Тож, якщо немає іншого виходу, варто попередньо підмітати або мити підлогу з твердим покриттям, щоб очистити її більш ефективно і ретельно.

Використання щіткового пилососа на килимах з високим ворсом

На килимах з високим ворсом також можна використовувати неправильний пилосос. Пилосос з насадкою для килимів може бути менш ефективним на килимах з високим ворсом - насадка заважає пилососу глибоко проникнути у волокна килима.

Ви не пилососите в різних напрямках

У волокнах килима часто ховаються частинки пилу та сміття, які ви ніколи не побачите неозброєним оком, і вони не завжди легко відокремлюються від килима - ось чому важливо зробити кілька рухів пилососом в різні сторони, щоб зібрати якомога більше застряглого бруду та пилу.

Ви протираєте пил після прибирання пилососом

Спочатку радять витирати пил, а потім пилососити. Причина досить очевидна: витираючи пил після пилососа, ви кидаєте його назад на підлогу, де його потрібно знову збирати.

Під час прибирання краще починайте з верхньої частини кімнати і рухайтеся донизу, щоб не прибирати одну поверхню двічі.

Ви пилососите лише підлогу

Провести пилососом по підлозі - необхідно, але якщо приділяти увагу тільки цьому, легко пропустити важливі ділянки. Дивани та штори також слід пилососити, оскільки вони теж припадають пилом.

Проте слід використовувати правильні насадки, щоб переконатися, що ви чистите матеріали безпечно.

Ви довіряєте ретельне прибирання роботу-пилососу

Робот-пилосос - чудовий додатковий інструмент для прибирання. Він ідеально підходить для щоденного догляду та всмоктування крихт, пилу та сміття, які є частиною повсякденного життя - але не ефективно використовувати ці машини для глибокого прибирання.

Роботи-пилососи не мають такої ж потужності всмоктування, а без додаткових насадок не можуть ретельно очищувати деякі поверхні.

Використання старого пилососа

Якщо ви використовуєте той самий пилосос, який отримали у спадок від батьків, він, ймовірно, вже не справляється зі своїми обов'язками - адже механізм має свій термін служби.

Залежно від моделі та матеріалів конструкції, пилососи можуть пропрацювати 4-7 років, і це за умови, що його регулярно чистили та виконували необхідне технічне обслуговування, наприклад, замінювали фільтри кожні 3-6 місяців.

Якщо пилосос починає погано всмоктувати, деталі важко знайти або він просто дивно пахне, незалежно від того, що ви робите для його очищення, можливо, настав час його замінити, щоб він міг прибирати оптимально.

Неправильний підбір насадок

Щоб максимізувати ефективність прибирання пилососом, варто підбирати насадки під кожну поверхню. Існують різні насадки для оббивки, дерев’яних або ворсинкових килимів.

Якщо головна насадка пилососа не підходить для поверхні, що очищається, наприклад, якщо використовувати насадку для твердої підлоги на килимах, вона не працюватиме оптимально, залишаючи бруд.

Ви пилососите занадто швидко

Коли у вас обмаль часу, виникає спокуса швидко пропилососити і покінчити з цим, але занадто швидке прибирання може завадити машині виконувати свою роботу.

Повільне прибирання забезпечує належний потік повітря та всмоктування, а також дозволяє насадці з рухомою щіткою ретельно охопити всі ділянки.

Якщо ви сподіваєтеся заощадити час, ефективніше прибирати потроху, але частіше: дотримання регулярного графіка зменшує кількість бруду та пилу в домі, а отже, скорочує час, необхідний для ефективного прибирання.

Недостатньо регулярне прибирання

Фахівці радять пилососити потрібно на тиждень, а, у разі алергія або інших респіраторних захворюваннях, слід пилососити килимові покриття в місцях з високою прохідністю кожні два дні.

Коротші проміжки між прибираннями не лише зменшують кількість пилу і полегшують прибирання, а й запобігають поширенню бруду - адже велику кількість сміття складно прибрати за один раз через наповнення відсіків чи мішків пилососа, чи засмічення фільтрів.