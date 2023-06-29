Дантес та Кацуріна розбіглися? З'явилися натяки на розрив

Володимир Дантес відсвяткував своє 35-річчя 28 червня. Цього дня відкрив "банку", де приймав поздоровлення у вигляді донатів для допомоги українським бійцям. Загалом Дантес отримав сотні привітань та зібрав понад 400 тисяч. Проте фанати музиканта звернули увагу, що ніде не було головного привітання – від коханої Дантеса Даші Кацуріної.
Чи є сварка між Кацуріною та Дантесом і що запідозрили шанувальники – читайте у матеріалі нижче.
Рестораторка Даша Кацуріна не привітала Володимира Дантеса з 35-річчям. Або ж – не стала вітати публічно. У травні Володимир публічно привітав кохану з днем народження та зізнався їй у почуттях. Очікувалося, що і Даша відповість схожим привітанням.
Нещодавно він опублікував на своїй сторінці зворушливе фото з дитячим басейном і зазначив, що сподівається, що діти скоро влаштують там безлад.
"Щоранку у дворі я бачу цей басейн. Щоранку я не хочу його прибирати, тому що, дивлячись на нього, в голові звучить галас, сміх тих, хто тут грався. Сподіваюся, дуже скоро вони знову влаштують тут безлад", - написав Дантес.
Він додав, що щоранку він записує кружечок для своєї сім'ї. Але для кого саме – він не став уточнювати.
Фото: instagram.com/vladimirdantes
Даша разом із дітьми зараз перебуває у Польщі. Кілька днів тому вона повідомила в Instagram, що її життя у Варшаві – це діти та робота.
Спільних фотографій із Володимиром Дантесом немає ні на її сторінці, ні на сторінці її коханого.
Про це Дантес навіть згадав під час привітання Даші з днем народження - "як ти знаєш, разом ми дуже погано фотографуємося. Але в цьому і є наша особливість. Ми не маємо часу на це. Ми намагаємося насолодитися один одним".
Фото: instagram.com/vladimirdantes
Однак на сторінці Даші можна знайти скрин з відеозв'язку з Володимиром, а значить вони продовжують спілкуватися.
Скріншот
Фанатів насторожило, що Кацуріна ніде публічно не привітала свого коханого. І на запитання шанувальників у соціальних мережах, чи все в них гаразд, пара теж не відповідає.
А 26 червня в Telegram-каналі Кацуріної з'явилася фотографія з брелоком у формі серця.
"Поки що сама собі не зробиш приємно - ніхто не зробить", - так підписала знімок Даша.
Фото: Telegram Даші Кацуріної
Ні Даша Кацуріна, ні Володимир Дантес поки що офіційно не прокоментували чутки про можливий розрив.
Рік тому відразу дві відомі пари заявили про розрив - це Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, а також Міша та Даша Кацуріни. Пари дружать та відпочивають разом.
Через деякий час стало відомо, що у Дорофєєвої роман із Михайлом Кацуріним. Після цього Дантес та Даша Кацуріна також зізналися, що вони у стосунках.
До речі, нещодавно стало відомо, що Дорофєєва таємно вийшла заміж за Кацуріна.
Також ми повідомляли, що Дантес познайомив Дашу Кацуріну зі своєю мамою.