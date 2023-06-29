Дантес и Кацурина разбежались? Появились намеки на разрыв

Разрыв или ссора?

Ресторатор Даша Кацурина не поздравила Владимира Дантеса с 35-летием. Или же - не стала поздравлять публично. В мае Владимир публично поздравил любимую с днем рождения и признался ей в чувствах. Ожидалось, что и Даша ответит похожим поздравлением.

Совсем недавно он опубликовал на своей странице трогательное фото с детским бассейном и отметил, что надеется, что дети скоро устроят там бардак.

"Каждое утро во дворе я вижу этот бассейн. Каждое утро я не хочу его убирать, так как, глядя на него, в голове звучит шум, смех тех, кто тут игрался. Надеюсь, очень скоро они снова устроят тут бардак", - написал Дантес.

Он добавил, что каждое утро он записывает кружочек своей семье. Но для кого именно - он не стал уточнять.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

А где Даша Кацурина

Даша вместе с детьми сейчас находится в Польше. Несколько дней назад она сообщила в Instagram, что ее жизнь в Варшаве - это дети и работа.

Общих фотографий с Владимиром Дантесом нет ни на ее странице, ни на странице ее возлюбленного.

Об этом Дантес даже упомянул во время поздравления Даши с днем рождения - "как ты знаешь, вместе мы очень плохо фотографируемся. Но в этом и есть наша особенность. У нас нет времени на это. Мы стараемся насладиться друг другом".

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Однако на странице Даши можно найти скрины с видеосвязи с Владимиром, а значит они продолжают общаться.

Скриншот

Фанатов насторожило, что Кацурина нигде публично не поздравила своего возлюбленного. И на вопросы поклонников в социальных сетях, все ли у них в порядке, пара тоже не отвечает.

А 26 июня в Telegram-канале Кацуриной появилась фотография с брелоком в форме сердечка.

"Пока сама себе не сделаешь приятно - никто не сделает", - так подписала снимок Даша.

Фото: Telegram Даши Кацуриной

Ни Даша Кацурина, ни Владимир Дантес пока официально не прокомментировали слухи о возможном разрыве.

Роман Кацуриной и Дантеса

Год тому назад сразу две известные пары заявили о разрыве - это Надя Дорофеева и Владимир Дантес, а также Миша и Даша Кацурины. Пары дружат и отдыхают вместе.

Через некоторое время стало известно, что у Дорофеевой роман с Мишей Кацуриным. После этого Дантес и Даша Кацурина также признались, что они в отношениях.