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Дантес показався з новою зачіскою та без кучерів: це варто побачити (фото, відео)

Фанів вразила нова зачіска Дантеса (фото: instagram.com/volodymyrdantes)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Володимир Дантес здивував мережу. Артист, який вже багато років носить довге волосся, показався без своїх "фірмових" кучерів.

Як Дантес виглядає з рівним волоссям та для чого він це зробив, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співака.

Дантес змінив зачіску

На новому відео, яке співак розмістив у соцмережах, він постав у дуже незвичайному образі. Дантес вирівняв волосся та показав, як би він виглядав без кучерів.

Дантес вирівняв волосся (скріншот)

Вийшло доволі цікаво. Дантес навіть пожартував та відповів хейтерам, які іноді критикують його зачіску й закликають "пригадати" про гребінець.

Нова зачіска Дантеса (скріншот)

Артист пішов на такий крок не просто. Він, разом з Василем Байдаком, Антоном Тимошенком, Олегом Свищем та іншими коміками, відкрив новий збір. Артисти випустили жартівливий кліп, у якому закликають українців донатити на ЗСУ.

"У такий день ми вирішили відкрити останній збір у цьому році, на подарунки to someone special, - нашим захисникам. Збираємо на 100 fpv дронів, бус і 2 пікапи. Це те, що забезпечує справжні різдвяні дива на фронті", - повідомили волонтери.

Як реагує мережа

Користувачі були у захваті від жартівливого відео та зачіски Дантеса. У коментарях вони пишуть:

  • "Одна зачіска Дантеса вже вартує донатів"
  • "Де знайти той оберіг, щоб не закохатися у кожного з вас"
  • "Дантес, це кращий косплей на Гоголя".
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