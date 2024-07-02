Дантес і Кацуріна публічно зізналися одне одному у коханні і замилували мережу сімейними фото

Що написала Кацуріна

Даша зауважила, що вони з Володимиром домовлялися про непублічні стосунки, проте на честь особливої дати вона все ж вирішила зробити виключення. Мама двох дітей подякувала своєму зірковому коханому за підтримку і турботу, а також зізналася, що за два роки спільного життя вони пережили різні моменти, і не найкращі у тому числі.

Даша показала сімейні кадри (Фото: instagram.com/dasha_katsurina)

"Ти є тією великою підтримкою та опорою для мене, для нашої родини. Ти покохав не тільки мене, а одразу нас трьох. Ти слухаєш мене і завжди підтримуєш. Ти миєш п*ніс Івану і прокидаєшся раніше за всіх. Ти готуєш найсмачніший гречаний суп та постійно мене мотивуєш своєю силою волі. Мені дуже пощастило. І сьогодні хочеться написати про це публічно", - йдеться у пості Кацуріної.

"Кохана! Наша родина... ", - відреагував музикант на зізнання коханої та залишив в кінці закохані емоджі.

Реакція Дантеса (Фото: instagram.com/dasha_katsurina)

На серії знімків можна побачити пару у різні моменти життя: в обіймах одне одного, під час виконання рутинних справ чи з дітьми. Нагадаємо, доньку Олександру (2016) і сина Івана (2021) Кацуріна народила у своєму першому шлюбі.

Співак знайшов спільну мову з дітьми своєї коханої (Фото: instagram.com/dasha_katsurina)

Реакція мережі

Юзери залишили для пари чимало компліментів та написали, що вони обоє випромінюють щирість. Ось деякі коментарі підписників:

"Всім жінкам бажаю свого Вову"

"Таке враження шо він ще кращий батько для цих дітей, ніж Кацурін"

"Такі щирі і кайфові"

"Так класно, що ви стали родиною. Вові пощастило з вами трьома, а вам трьом пощастило з ним"

"Це дуже щемливо, мило і відверто".

Як стосунки починалися стосунки Володимира і Даші

Закохані оголосили про свої стосунки через кілька місяців після розставання з колишніми: Дантес повідомив про розлучення Дорофєєвою, і у той же час про розрив оголосили і Даша зі своїм тодішнім чоловіком Мішею.

Пара разом вже два роки (instagram.com/dasha_katsurina)

Колишня Дантеса, Надя Дорофєєва, як відомо, вийшла заміж за Кацуріна. Вони зіграли весілля влітку минулого року.

До цього обидві родини тісно спілкувалися, дружили та навіть їздили відпочивати разом за кордон.

Шлюб Дорофеєвої та Дантеса тривав у період з 2015 по 2022 рік. Кацуріни були в офіційних стосунках 7 років, у цьому шлюбі у них народилося двоє дітей.

Даша зі своїм колишнім чоловіком Мішею (Фото: instagram.com/dasha_katsurina)