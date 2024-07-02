Дантес і Кацуріна публічно зізналися одне одному у коханні і замилували мережу сімейними фото

Володимир Дантес і Даша Кацуріна відзначають другу річницю стосунків, і з цієї нагоди закохані поділилися романтичними зізнаннями у соцмережах. Зокрема, обраниця артиста присвятила йому зворушливий пост, на який виконавець тепло відповів.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram дизайнерки.
Даша зауважила, що вони з Володимиром домовлялися про непублічні стосунки, проте на честь особливої дати вона все ж вирішила зробити виключення. Мама двох дітей подякувала своєму зірковому коханому за підтримку і турботу, а також зізналася, що за два роки спільного життя вони пережили різні моменти, і не найкращі у тому числі.
"Ти є тією великою підтримкою та опорою для мене, для нашої родини. Ти покохав не тільки мене, а одразу нас трьох. Ти слухаєш мене і завжди підтримуєш. Ти миєш п*ніс Івану і прокидаєшся раніше за всіх. Ти готуєш найсмачніший гречаний суп та постійно мене мотивуєш своєю силою волі. Мені дуже пощастило. І сьогодні хочеться написати про це публічно", - йдеться у пості Кацуріної.
"Кохана! Наша родина... ", - відреагував музикант на зізнання коханої та залишив в кінці закохані емоджі.
На серії знімків можна побачити пару у різні моменти життя: в обіймах одне одного, під час виконання рутинних справ чи з дітьми. Нагадаємо, доньку Олександру (2016) і сина Івана (2021) Кацуріна народила у своєму першому шлюбі.
Юзери залишили для пари чимало компліментів та написали, що вони обоє випромінюють щирість. Ось деякі коментарі підписників:
Закохані оголосили про свої стосунки через кілька місяців після розставання з колишніми: Дантес повідомив про розлучення Дорофєєвою, і у той же час про розрив оголосили і Даша зі своїм тодішнім чоловіком Мішею.
Колишня Дантеса, Надя Дорофєєва, як відомо, вийшла заміж за Кацуріна. Вони зіграли весілля влітку минулого року.
До цього обидві родини тісно спілкувалися, дружили та навіть їздили відпочивати разом за кордон.
Шлюб Дорофеєвої та Дантеса тривав у період з 2015 по 2022 рік. Кацуріни були в офіційних стосунках 7 років, у цьому шлюбі у них народилося двоє дітей.
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Раніше Дорофєєва розсекретила вартість найдорожчого подарунку від Кацуріна.