У Данії відкрили нове житлове містечко для біженців з України: як воно виглядає (фото)

У столиці Данії Копенгагені відкрили нове житлове містечко для українців, які через повномасштабну війну РФ були змушені залишити свої оселі та виїхати з країни.

Про це передали на Facebook -сторінці Посольства України у Данії.

У дипломатичному представництві зазначили, що наразі місцева влада Копенгагена працює над питанням про додаткове надання тимчасового житла для більш ніж однієї тисячі біженців з України.

Приміщення у новому містечку облаштовані всім необхідним для проживання. Встановлені кухні з побутовою технікою, в кімнатах є як двоспальні, так і односпальні ліжка, шафи та інші меблі, санвузли, підключені всі комунікації.

Житлове містечко для українців відкрили у Копенгагені (фото: facebook.com/UkrEmbassyDK)

Інтер'єр виконаний у характерному "скандинавському стилі" з притаманним мінімалізмом та практичністю, кольорова гама - біле та чорне.

На подвір'ї є місце для відпочинку та ігор для дітей, пісочниця та гірки, встановлена альтанка, є "зелена зона". Саме житлове містечко складається з двоповерхових будівель.

Житлове містечко для Копенгагена для біженців з України (фото: facebook.com/UkrEmbassyDK)

На урочистій церемонії відкриття житлового містечка були присутні посол України Михайло Видойник, представники мерії Копенгагена та голова комітету "Amager Øst".

"Михайло Видойник подякував керівництву Копенгагена за зусилля, які місцева влада докладає для допомоги українцям і, говорячи про важливість забезпечення їх тимчасовим житлом, наголосив, що тут українцям раді, оскільки Копенгаген - це місто, відоме своєю відкритістю та толерантністю", - йдеться у публікації.

Також під час заходу відбувся Job Bazar, де українці мали змогу отримати необхідну інформацію про працевлаштування та пошук роботи у Копенгагені.

У Копенгагені відкрили нове житлове містечко для українців (фото: facebook.com/UkrEmbassyDK)