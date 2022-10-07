В Дании открыли новый жилой городок для беженцев из Украины: как он выглядит (фото)
В столице Дании Копенгагене открыли новый жилой городок для украинцев, которые из-за полномасштабной войны РФ были вынуждены покинуть свои дома и выехать из страны.
Об этом передали на Facebook-странице Посольства Украины в Дании.
В дипломатическом представительстве отметили, что в настоящее время местные власти Копенгагена работают над вопросом о дополнительном предоставлении временного жилья для более чем одной тысячи беженцев из Украины.
Помещения в новом городке обустроены всем необходимым для проживания. Установлены кухни с бытовой техникой, в комнатах есть как двуспальные, так и односпальные кровати, шкафы и прочая мебель, санузлы, подключены все коммуникации.
Жилой городок для украинцев открыли в Копенгагене (фото: facebook.com/UkrEmbassyDK)
Интерьер выполнен в характерном "скандинавском стиле" с присущим минимализмом и практичностью, цветовая гамма - белое и черное.
Во дворе есть место для отдыха и игр для детей, песочница и горки, установлена беседка, есть "зеленая зона". Сам жилой городок состоит из двухэтажных зданий.
Жилой городок для в Копенгагене для беженцев из Украины (фото: facebook.com/UkrEmbassyDK)
На торжественной церемонии открытия жилого городка присутствовали посол Украины Михаил Выдойник, представители мэрии Копенгагена и председатель комитета "Amager Øst".
"Михаил Выдойник поблагодарил руководство Копенгагена за усилия, которые местные власти прилагают для помощи украинцам и, говоря о важности обеспечения их временным жильем, подчеркнул, что здесь украинцам рады, поскольку Копенгаген - это город, известный своей открытостью и толерантностью", - говорится в публикации.
Также во время мероприятия состоялся Job Bazar, где украинцы имели возможность получить необходимую информацию о трудоустройстве и поиске работы в Копенгагене.
В Копенгагене открыли новый жилой городок для украинцев (фото: facebook.com/UkrEmbassyDK)
Напомним, ранее в Евростате посчитали, сколько украинцев попросили статус временной защиты в ЕС, и рассказали, в каких странах они поселились.
А также сообщалось, что в Польше готовят изменения в спецзакон об украинских беженцах, чтобы они оплачивали предоставленное жилье.